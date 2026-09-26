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一項錯誤睡眠習慣 恐增加心血管疾病風險

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一項最新研究顯示，睡覺時環境的光照會悄悄影響睡眠者的健康，即便是微弱的光照也可能...
一項最新研究顯示，睡覺時環境的光照會悄悄影響睡眠者的健康，即便是微弱的光照也可能改變心臟的結構和功能，進而增加嚴重心血管疾病的風險，建議睡覺時環境維持黑暗，若無法完全遮光，可使用眼罩。示意圖。(圖／123RF)

一項最新研究顯示，睡覺時環境的光照會悄悄影響睡眠者的健康，即便是微弱的光照也可能改變心臟的結構和功能，進而增加嚴重心血管疾病的風險，建議睡覺時環境維持黑暗，若無法完全遮光，可使用眼罩。

紐約郵報（New York Post）報導，這項研究由紐奧良的杜蘭大學（Tulane University）的研究人員進行。研究團隊發現，和在幾近黑暗的環境中睡眠的人相比，在房間有3勒克斯以上的光照睡眠的人心肌會有一些變化，左心室的心肌壁更厚，左心房是心臟主要泵血的腔室，心肌壁變厚會降低腔室充盈和有效泵血的能力。

這邊說的不只是睡覺開小燈、夜燈，或在床上滑手機盯著螢幕的亮光，3勒克斯的光約相當於月光或從緊閉的門的縫隙透進來的光，路燈約15勒克斯、辦公室約5百勒克斯，陰天約1千至5千勒克斯。

左心房心肌壁增厚的情況稱為「左心室肥大」（left ventricular hypertrophy），會導致嚴重後果包括心臟衰竭、心律不整、缺血性心臟病和心臟驟停。

研究人員也發現，暴露在更多光照下的人心臟收縮和泵血效率較低，這些研究發現都指出，夜間光照會讓心臟發生變化，進而增加心血管疾病的風險。

研究作者、杜蘭大學教授祁祿（Lu Qi）說，這些變化通常是對慢性壓力或心臟損傷的反應，這是身體適應壓力的一種方式，但最終會削弱心臟的功能，導致心臟衰竭。

德國美茵茲大學附設醫院（University Medical Center Mainz）的明澤爾（Thomas Münzel）說，臨床醫師，特別是那些負責心臟衰竭或心房顫動（atrial fibrillation）病患的醫生，應開始詢問病人的睡眠環境，例如房間的昏暗程度、病患是否上夜班、日落後看螢幕的時間長短。

要在睡覺時保持環境黑暗，明澤爾建議採取簡單且不用花大錢的方法，包括使用遮光窗簾、選擇暖色調的床頭燈、遮擋家用電器上的小型待機LED燈，很多廠商甚至販售專門設計用來調暗或遮擋家用設備上微弱亮光的貼紙；若無法讓環境全暗，可以嘗試使用眼罩。

研究團隊並未探究睡眠時的光線是如何影響心臟，但他們提出一個可能的解釋，也就是光線可能會干擾生理時鐘。沒錯，眼皮能阻擋光線，但光線能也的確會穿透眼皮。

精華 FAQ

  • 研究發現，夜間即使是微弱光照，也可能讓心肌結構與功能出現變化，包含心臟壁增厚、泵血效率下降，進而提高心血管疾病風險。

  • 研究指出，房間光照只要超過3勒克斯就可能出現差異，這大約相當於月光或門縫透入的微光，並非一定要很亮才會有影響。

  • 專家建議可使用遮光窗簾、調暗床頭燈、遮住設備待機燈，或直接戴眼罩；同時也應減少日落後盯螢幕的時間，盡量維持黑暗睡眠環境。

心臟病 心血管疾病

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