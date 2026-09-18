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「鮭魚皮」其實可以吃、能抗發炎 營養師教你食用關鍵

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攝取優質Omega-3食物，絕對比補充品更重要，鮭魚就是優質來源；示意圖。（圖／...
攝取優質Omega-3食物，絕對比補充品更重要，鮭魚就是優質來源；示意圖。（圖／123RF）

許多人料理鮭魚時，會習慣把魚皮去掉，但鮭魚皮其實可以食用，且含有豐富的Omega-3脂肪酸、維生素D及硒。不過，鮭魚的來源、料理方式及個人健康狀況，都會影響是否適合食用鮭魚皮。

「Southern Living」刊文指出，選擇來源可靠的太平洋野生鮭魚，並採用適當方式料理，有助降低污染物暴露風險。

華盛頓州衛生部表示，科學家及監管機構普遍認為，養殖鮭魚與野生鮭魚都是安全且具有營養價值的食物，富含蛋白質及Omega-3脂肪酸，但消費者可透過適當處理及料理魚類，減少攝取魚類脂肪中的PCB及其他污染物。文章指出，太平洋野生鮭魚相較於大西洋養殖鮭魚，污染風險較低。

營養師Jess Bryan指出，鮭魚皮富含Omega-3脂肪酸，具有抗發炎作用，同時含有維生素D及硒，有助於維持情緒及新陳代謝。她建議，在預算許可下，可選擇太平洋野生鮭魚，因為其Omega-3脂肪酸含量較高，污染物也較少。

若要連皮料理鮭魚，名廚Fred Tiess建議先刮除魚鱗，將鮭魚切成魚排，並在魚皮上輕劃幾刀、撒上粗鹽。平底鍋加少量油後，將魚皮朝下，以中高火煎約5至6分鐘，待魚肉約三分之一厚度變成不透明後翻面，再煎約4分鐘至喜歡的熟度。

美國食品暨藥物管理局（FDA）建議，鮭魚中心溫度應達145°F（約63°C）。

不過，鮭魚皮並非人人適合食用。對魚類過敏者及孕婦應避免食用。文章指出，鮭魚及魚皮可能含有低濃度甲基汞，而汞可由母體傳給胎兒，未出生嬰兒受到汞暴露的風險最高。

此外，若料理方式包括水煮、蒸煮或低溫慢烤，建議先去除魚皮，因為這些方式容易讓魚皮變得柔軟、黏韌，影響口感。

若要自行去皮，可請魚販購買時，代為處理；在家處理則可將熱水直接淋在魚皮上，等待數分鐘後撕除。

另一種方式是參考名廚Jacques Pépin的方法，手握鮭魚尾端，將廚師刀以約45度角置於魚皮與魚肉之間，以鋸切方式從尾部向頭部推進，去除魚皮後，再修掉顏色較深的脂肪部分。

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