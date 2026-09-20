我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我是無證移民 請幫我兌獎」82歲婦人被騙2500元

Karina代言鞋廣告掀三K黨爭議 Converse道歉下架

「抗發炎」成熱門議題 哪些飲食、習慣扮演關鍵角色

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
培根、香腸、熱狗和熟食肉類等加工肉類會引起發炎，因為含有高鈉、防腐劑，以及加工過...
培根、香腸、熱狗和熟食肉類等加工肉類會引起發炎，因為含有高鈉、防腐劑，以及加工過程中形成的化合物，這些成分已被證實與增加發炎反應有關。Image by Welcome to all and thank you for your visit ! ツ from Pixabay

如果覺得大家似乎突然都在談論「發炎」（inflammation），這絕非錯覺，這個名詞從健康類播客、社群媒體，到超市商品包裝上宣稱「抗發炎」成分，隨處可見。儘管話題熱度高漲，許多人仍不確定「發炎」究竟是什麼，或是否值得擔憂。今日美國（USA Today）報導，雖然答案比許多標題所顯示的更為複雜，但了解什麼是發炎，以及飲食在其中扮演的角色，有助做出更明智的選擇，而不被炒作所迷惑。

什麼是發炎

雖然發炎常被貼上負面標籤，但營養師蘇西（Caroline Susie）指出，發炎其實是身體對損傷、感染或毒素所做出的自然免疫反應，目的在保護和修復組織；但當發炎轉為慢性時，問題便會產生，意即沒有受傷或感染需要對抗，發炎仍持續存在，或這種反應持續過久，並開始攻擊健康組織。

蘇西表示，慢性發炎已被證實與心臟病、二型糖尿病、關節炎、某些癌症及阿茲海默症等有關；除了身體疾病外，慢性發炎也與憂鬱症等精神疾病的發病有關。

慢性發炎患者還可能出現持續性疲勞、關節疼痛或僵硬，以及消化問題等症狀；若不加以控制，慢性發炎會逐漸損害健康的組織與器官，增加罹患長期疾病的風險，並導致身體機能衰退。

發炎最常見的原因

雖然飲食常是關注焦點，但它僅是導致發炎的眾多因素之一。營養師古德森（Amy Goodson）說，感染、慢性疾病、體脂過高、壓力、睡眠品質不佳以及缺乏運動，都是發炎的其他常見原因。

她表示，由細菌、病毒、真菌或寄生蟲引起的感染，會自然觸發發炎反應，因免疫系統會消除有害入侵者。過多的體脂，特別是在腹部周圍，也會產生發炎因子，這些物質會隨時間使免疫系統持續處於啟動狀態。古德森解釋，慢性壓力會透過增加影響免疫功能的荷爾蒙而加劇發炎，而睡眠不足則會干擾身體對發炎的正常調節。

蘇西說，此外，像類風濕性關節炎與紅斑狼瘡等自體免疫疾病，加上肥胖、二型糖尿病、代謝症候群，都會引發並延續慢性發炎狀態；主要是因為這些狀況會導致免疫系統持續啟動及代謝功能失調，不斷促使身體產生發炎化合物。

蘇西指出，吸菸、過量飲酒以及接觸環境污染物同樣與較高的慢性發炎水平有關，因為這些會增加氧化壓力、損害細胞，並持續刺激身體的免疫反應。

如何減輕發炎

古德森說，除了這些其他原因之外，飲食也扮演重要角色；根據所攝取的營養素品質與整體飲食模式，可能助長發炎，也可能有助緩解發炎。

她表示，會加劇發炎或使現有發炎惡化的食物包括超加工食品、添加糖及油炸食物，這些都可能觸發發炎途徑並造成氧化壓力。

部分氫化油（hydrogenated oils，也稱反式脂肪）同樣會助長發炎。蘇西提醒，雖然在美國已多被逐步淘汰，但某些進口或常溫保存產品中仍會出現，仔細檢查成分表是否有「部分氫化」（partially hydrogenated）字樣。

培根、香腸、熱狗和熟食肉類等加工肉類也會引起發炎，因為含有高鈉、防腐劑，以及加工過程中形成的化合物，這些成分已被證實與增加發炎反應有關；此外，這類食品還會導致體重上升，進而加劇慢性發炎。

蘇西還建議限制精製穀物（refined grains）的攝取，因為它們消化迅速，導致血糖與胰島素水平反覆飆升，且所含的膳食纖維較少，不利維持健康的腸道微生物群。她指出，如果成分表上只標示「強化小麥粉」（enriched wheat flour）、「漂白麵粉」（bleached flour）或小麥粉（wheat flour），那便是精製的。

另一方面，古德森表示，水果、蔬菜、全穀物、堅果、種子、橄欖油以及薑黃等香料，都能提供有助於降低發炎反應的抗氧化劑和Omega-3脂肪酸。這些食物還能中和具破壞性的自由基、維持更健康的腸道微生物群，並提供有助調節身體發炎反應的營養素。基於同樣的理由，蘇西建議食用鮭魚、沙丁魚和鯖魚等高脂肪魚類，豆類、扁豆和鷹嘴豆等豆科植物，以及來自橄欖油、酪梨等食物中的健康脂肪。

古德森說，與其完全排除特定食物，或只專注於少數幾種「超級食物」，不如建立以更多含有原型食物為核心的整體飲食模式；持續選擇最少加工且營養密度高的食物，同時維持規律運動、優質睡眠和壓力管理等習慣，將能極大程度地控制發炎反應，並增進長期健康。

精華 FAQ

  • 發炎原本是身體對受傷、感染或毒素的自然防禦機制，用來保護與修復組織；但若反應持續過久，就會轉為慢性發炎，開始攻擊健康組織並提高疾病風險。

  • 除了飲食，感染、體脂過高、慢性壓力、睡眠不足、缺乏運動、吸菸、過量飲酒與環境污染物，都可能讓免疫系統長期處於啟動狀態，進而加劇發炎。

  • 應少吃超加工食品、添加糖、油炸物、反式脂肪與加工肉類，並多攝取水果、蔬菜、全穀物、堅果、豆類、深海魚和橄欖油等原型食物，搭配規律運動與良好睡眠。

癌症 社群媒體 糖尿病

上一則

中共官場密碼？42歲是關鍵 愈早進入「插隊點」機會愈大

下一則

120位大廚用了120種辣椒 100道辣椒炒肉同場創紀錄

延伸閱讀

超加工食物「這物質」改變腸道菌 大腸癌風險恐增45%

超加工食物「這物質」改變腸道菌 大腸癌風險恐增45%
醫學專家新書揭密：3生活習慣加速老化

醫學專家新書揭密：3生活習慣加速老化
攝取蛋白質 別只會吃雞胸肉 豆魚蛋肉奶各有強項

攝取蛋白質 別只會吃雞胸肉 豆魚蛋肉奶各有強項
久坐、熬夜又少喝水一定要小心 20至50歲男性秋季要注意保養

久坐、熬夜又少喝水一定要小心 20至50歲男性秋季要注意保養

熱門新聞

網友分享，自己嘗試各種清潔家電，最後卻回歸最簡單的一次性靜電除塵拖把，直呼花掉的錢已足夠購買多年份的除塵紙。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Annushka Ahuja）

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

2026-09-13 19:55
屬虎、屬馬、屬羊及屬龍者個性大器，不容易為小事計較，也懂得把精力放在長期目標上，因此無論留在原有領域或跨入新產業，都較容易取得他人信任，並在合作與資源累積下開創新局。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）

天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香

2026-09-20 00:25
美國人年均行駛1萬6550英里，約每年換三次機油。若車輛年行駛里程不足，機油仍會因氧化與吸收濕氣而變質，建議每六至十二個月更換一次。Image by Skica911 from Pixabay

汽車很少開？為何仍須定期更換機油

2026-09-13 14:36
專家說橄欖油瓶身上的light指的不是橄欖油是低脂或低卡，而是味道較淡。橄欖油示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Serkan Dinç）

橄欖油瓶身寫「light」不是指熱量較低 專家解釋真正意思

2026-09-14 22:25
咖啡、咖啡豆示意圖。（圖／AI生成）

好市多哪一款咖啡最值得買？網友熱烈討論 科克蘭3款上榜

2026-09-14 20:25
美國物價高昂，對經濟是一大負擔。示意圖，非新聞當事者。(路透)

華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位

2026-09-19 19:55

超人氣

更多 >
黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決
天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香

天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香
華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位

華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位
黛妃親弟回憶錄爆料不斷 卡蜜拉稱書籍能「讓人生更美好」

黛妃親弟回憶錄爆料不斷 卡蜜拉稱書籍能「讓人生更美好」
放棄法律工作「轉行遛狗」她工時減半賺更多：沒有1秒後悔過

放棄法律工作「轉行遛狗」她工時減半賺更多：沒有1秒後悔過