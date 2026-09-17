枕頭原來也要洗？但記憶棉、乳膠枕不建議丟洗衣機

枕頭。(圖/AI生成)

多數人會固定時間清洗枕頭套，卻很少想到真正貼近頭部的枕頭，也需要定期清潔。專家指出，許多枕頭確實可以放進洗衣機洗，但記憶棉、乳膠及部分羽毛枕可能不適合，清洗前也務必先查看產品的洗滌標籤，否則可能導致填充物損壞。

據報導，洗衣專家、Two Maids營運經理科洪（Kathy Cohoon）表示，「許多枕頭都可以放進洗衣機清洗，但一定要先查看製造商的洗滌標籤。」她指出，記憶棉及部分羽毛枕可能無法承受洗衣機的攪動，尤其是具有中央攪拌柱的直立式洗衣機，可能損傷脆弱的填充物。

Mountains of Laundry創辦人、洗衣專家基德（Ashley Matuska Kidder）則提醒，記憶棉與乳膠枕「絕對不要」放進洗衣機。這類材質經洗衣機攪動後，可能逐漸分解或碎裂，建議改用手洗或局部清潔。相較之下，多數合成纖維填充及羽絨、羽毛枕，通常可以安全使用一般洗衣機清洗。

為什麼要洗枕頭？

即使經常更換枕頭套，汗水、皮脂、塵蟎及過敏原仍可能逐漸累積在枕頭本體。基德表示，定期清洗枕頭可以去除這些髒污。

她建議一般情況下每3至6個月清洗一次；如果晚上容易流汗、有過敏問題，或屬於容易感到燥熱的「怕熱型」睡眠者，則可縮短至每2至3個月清洗一次。

機洗前該注意什麼

專家建議，清洗前如果可以，先將枕頭套及其他外層罩取下；明顯污漬則可先使用雙氧水、小蘇打加水，或醋加水進行預處理。

正式清洗時，應選擇柔洗模式，搭配溫和、無香精洗衣精，而且不要添加過量洗衣精，以免洗後留下殘留物。同時，一次最好只洗2個枕頭，讓洗衣機保持平衡；若使用直立式洗衣機，可將枕頭垂直放入。

洗完一定要徹底乾燥

枕頭洗完後，徹底乾燥同樣重要。科洪建議，最好讓枕頭自然風乾；如果產品標示允許使用烘衣機，則應採低溫烘乾，並放入幾顆乾淨網球或羊毛烘衣球，幫助填充物保持蓬鬆，避免結塊。

至於使用精緻布料製成，或帶有流蘇、亮片等裝飾的枕頭，專家建議考慮送專業乾洗，以降低洗滌過程造成損壞的風險。