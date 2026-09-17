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草籽與三葉草種子「混搭」 養出健康草坪

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一處三葉草與草坪草混種的複合草皮。美聯社
一處三葉草與草坪草混種的複合草皮。美聯社

如果想要一塊無論在陽光充足還是半陰環境都能生長良好、幾乎無需澆水、抑制雜草、不用施肥，即使沾染狗尿都還能整個夏天保持翠綠的草坪，美聯社報導，只要將三葉草種子和自己選的草籽混合就能實現那些優點，同時還能控制害蟲並吸引益蟲為其他植物授粉，這些都是植草草坪無法做到的。

如果擔心引來蜜蜂對孩子有危險或引發過敏，可以在三葉草開花時修剪草坪，減少蜜蜂侵擾。

養護草地早熟禾、聖奧古斯丁草、結縷草和百慕達草或其他同類的草，除了滿足喜歡家門口有地毯般的完美翠綠草坪需求之外，幾乎沒有任何益處，甚至可能危害生態系統，而三葉草經過修剪後，可以完美融入草坪。

混合三葉草的草坪還有很多優點，三葉草若單獨種植，需要移除所有現有草坪才能讓種子充分接觸土壤，且三葉草不耐踩踏，壽命也較短，需要每隔幾年補種，單獨種植也不如混合草坪那樣茂密。

但三葉草一旦和草籽混合就瞬間變成大明星，不但自我繁殖良好，不需補種，還能抑制大多數常見的雜草生長。

若要種混合三葉草的草坪，選購三葉草時，可挑選微型三葉草（micro clover）或迷你三葉草（mini clover），它們在最初反覆幾次減少割草次數後會長到約4英吋高，可被「訓練」保持矮小，更像草坪的草。迷你三葉草和草籽混合後，抑制雜草生長的效果比白三葉草（Dutch white clover）更佳。

包裝好的三葉草種子通常預先塗好接種劑，若沒有的話可以買一包接種劑並按照包裝上的說明塗在種子上。三葉草和其他豆科植物一樣具有固氮能力，代表它需要依靠某些細菌菌株在其根部定殖並提供氮。

接種劑的效果會隨時間減少，因此在準備好播種前才購買並塗抹於種子；購買時檢查日期，要確認是六個月內包裝的。

要種植混合三葉草的草坪，若有枯草層要先移除。將種子混合沙或鬆軟的土後再撒播，接著輕輕耙入土壤中。

除非下雨，否則每天少量澆水，讓土壤保持微濕，直到三葉草長滿為止。

若是在半陰環境種植，播種量應為該地區建議播種量的兩倍。溫帶地區可在秋季播種。在冬季較冷的地區，約四月初播種。由於三葉草不耐熱，因此不建議在深南部（Deep South）地區種植。

精華 FAQ

  • 因為三葉草能自我繁殖、抑制多數雜草，還可固氮減少施肥需求，混播後的草坪更耐旱、較少澆水，且在陽光或半陰環境都能維持良好生長。

  • 可以在三葉草開花時及時修剪草坪，藉此降低花朵數量，減少蜜蜂停留與接近的機會，也能降低對孩子或過敏者的影響。

  • 要先移除枯草層，將種子與沙或鬆土混合後撒播並輕耙入土；除非下雨，需每天少量澆水保持微濕，溫帶宜秋播，寒冷地區約4月初播種，深南部則不建議。

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