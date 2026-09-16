想降低罹失智症風險 這些不需做血液檢測

阿茲海默症的確切成因尚不明，但明顯特徵是兩種蛋白質的異常形式。具黏性的β-澱粉樣蛋白會在數十年內堆積成阻塞大腦的斑塊，最終引發會殺死神經元的tau蛋白纏結，並導致症狀出現。測量一種稱為p-tau217的tau蛋白的血液檢測，能反映有症狀者體內的澱粉樣蛋白堆積情況。(美聯社)

對擔心晚年會失智的人來說，那些或能在症狀出現前數年就預測阿茲海默症 的新血液檢測，聽起來頗為誘人；但醫生表示，這些檢測尚未達完全成熟階段，何況在嘗試降低罹病風險前，其實並不需先做檢測。

美聯社報導，食品藥物管理局（FDA ）已核准四種血液檢測，協助醫師診斷患者的記憶問題或其他認知症狀是否由阿茲海默症所致，而非其他類型失智症 或其它疾病所引起。部分實驗室及線上服務也提供自行開發的檢測項目，更迅速的診斷有助於早期阿茲海默症患者符合用藥資格，藉此適度延緩症狀惡化。

然而，失智症專家指出，即使這些檢測既未獲核准也未被建議用於無症狀者，仍有許多人主動要求檢測。亞利桑納州檢測專家艾希頓（Nicholas Ashton）強調，目前除了參與研究計畫者外，那些健康但過度擔憂的人不應接受這些檢測。

相反地，應著重於解決那些潛在可預防的大腦健康風險。一項大型研究發現，那些在步入中年後仍未患有高血壓、糖尿病且不吸菸的人，免於失智症的壽命，比在50多歲之際同時有這三種健康問題的人長達近13年。

紐約大學流行病學家科列希（Josef Coresh）指出，要積極行動，即使只是延緩這些高風險狀況的發生，「回報也很大」。

阿茲海默症血液檢測的局限

阿茲海默症的確切成因尚不明，但明顯特徵是兩種蛋白質的異常形式。具黏性的β-澱粉樣蛋白會在數十年內堆積成阻塞大腦的斑塊，最終引發會殺死神經元的tau蛋白纏結，並導致症狀出現。測量一種稱為p-tau217的tau蛋白的血液檢測，能反映有症狀者體內的澱粉樣蛋白堆積情況。

關鍵在於，艾希頓提醒說，「陽性」檢測結果僅是一個風險因素，並不代表日後必會罹患阿茲海默症。許多年長者體內雖存在高濃度的澱粉樣蛋白，卻從未出現認知問題；此外，儘管陰性檢測結果看似可靠，但陽性結果有時會出錯，即所謂的「假陽性」。

無需檢測也該為腦部健康做的事

去年一項大型試驗發現，對罹患失智症風險較高的年長者，更健康的生活習慣能延緩與年齡相關的認知退化。具體措施包括：每周四次、每次半小時的中等強度運動；每周兩次重力訓練；以及遵循麥得（MIND）飲食，攝取大量綠葉蔬菜、莓果、全穀物、家禽及魚類。

失智症專家還建議確保充足睡眠、避免社交孤立、治療聽力損失，並鍛鍊大腦而非僅限於身體。他們指出，中年正是採取行動的關鍵時期。至於那額外的13年無失智症壽命，紐約大學的研究再次證明：有益於心臟的，同樣有益大腦。

科列希與團隊研究分析了超過1萬2000人的健康紀錄，受試者平均自56歲起便持續接受數十年的追蹤。高血壓、二型糖尿病與吸菸會損害供應大腦的血管，並加劇發炎反應。研究開始時沒有這三種問題者狀況最佳，但避免其中一項或兩項也有幫助；即使是帶有會增加晚年罹患阿茲海默症風險的APOE4基因者，若在中年時期保持健康，仍能從中受益。

其他研究也顯示，積極治療高血壓有助於維護腦部健康。

至於阿茲海默症的血液檢測，不妨持續關注。目前正在進行臨床試驗，以釐清現有治療阿茲海默症的藥物是否也能在某些人出現症狀前發揮作用。