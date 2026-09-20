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比價網站：在美擁有一輛車 每年平均要花5851元

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示意圖。Image by sharwan894984 from Pixabay
示意圖。Image by sharwan894984 from Pixabay

很多人買車時只想到車子的金額和月付金，但這其實只是擁有一台車需要的成本的開始。CNBC報導，保險比價網站Insurify最新研究顯示，在美國擁有一台車，每年平均要花將近6千元，其中汽車全險的支出占最大宗，而這金額還不包含每個月的貸款還款，不斷上漲的汽油價格也大幅推升擁車成本。

Insurify的研究顯示，在美國擁一台車，一年平均要花5851元，其中汽車全險的金額占最多，每年平均要花2237元，汽油占2126元，保養或維修為1488元；該分析基於Insurify的保險報價數據，以及美國汽車協會（AAA）對汽油和保養成本的估算。

但這筆金額不包含每個月的貸款還款。信用報告公司Experian指出，第二季新車的平均每月還款金額為765元，二手車則為542元。

汽車定價和研究公司凱利藍皮書指出，7月買新車的金額平均為4萬9855元。市場研究公司考克斯汽車指出，7月購買二手車的平均價格為2萬7028元。和2019年7月相比，兩個金額分別高出34%和29%，而自2019年7月以來，整體通貨膨脹率約為30%。

根據勞動統計局截至今年7月的數據，自2019年7月以來，汽車保險的費用上漲約50%。Insurify的經濟分析師塔列辛（Julia Taliesin）說，通貨膨脹讓車輛維修成本增加是保費上漲的部分原因，汽車技術的進步也是原因之一，新車配備更複雜的電子設備和系統，讓維修成本變高，更高的維修成本代表更高的保險索賠，保險公司會把這些計入保費。

二手車研究網站iSeeCars高階分析師布勞爾（Karl Brauer）說，無論新車二手車，買車前一定要了解保險費用，專家說保費不僅會因車輛具體情況而不同，居住地和駕駛紀錄也會影響。在某些州，保險公司可能被允許將基於信用的保險評分納入定價，被保險人的評分越低，保費就可能越高。

汽油價格的上漲也讓擁車成本增加。AAA的數據指出，截至9月11日，普通無鉛汽油一加侖的平均價格為4.29元，比2019年7月的一加侖平均2.75元多56%，而柴油價格截至11日為每加侖6.05元，創歷史新高。

保養和維修費用會因不同車齡和型號而異。AAA估計，去年新車保養和維修的費用相當於每英里11.04美分，因此若一台車年行駛1萬5千英里，一年就要花1656元，比2019年高出23.5%，該年AAA評估每英里為8.94美分。

精華 FAQ

  • 根據Insurify最新研究，在美國擁有一輛車一年平均要花5851元，主要包含全險、汽油與保養維修，但不含每月的貸款還款。

  • 研究顯示，全險每年平均2237元，占最大宗；汽油約2126元；保養或維修約1488元。三項加總就已接近6千元，顯示養車並不便宜。

  • 原因包括新車價格上漲、汽車保險費自2019年7月以來約增50%，以及油價和維修成本走高；車輛電子系統更複雜，也讓修理與理賠費用增加。

油價 保險 貸款

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