新研究：限制蛋白質攝取量 反能延長壽命

莓果。Image by shnomoe from Pixabay

一項最新研究顯示，減少蛋白質 的攝取量可能有助於改善新陳代謝、減輕炎症，甚至有助於預防和老化有關的細胞損傷。專家說，這項研究傳達的重點不是要求少吃蛋白質，而是「並非攝取更多蛋白質就一定更好」；另外，飲食中的膳食纖維攝取量也同樣需要關注。

紐約郵報（New York Post）報導，近日刊登於Cell Press Blue期刊的綜述文章研究了超過350項研究，探討老化與長壽過程中的蛋白質與胺基酸限制特徵，最終文章得出的結論為「限制蛋白質攝取不僅能延長壽命，還能延長不同物種的健康壽命（healthspan）」。

整體營養師（holistic nutritionist）凱特琳（Katelyn Bedford Pagliuso）說，這篇研究提出的問題是，長期攝取過量蛋白質，尤其是特定胺基酸，是否會持續刺激mTOR和IGF-1等營養感測途徑，並可能影響細胞老化。攝取蛋白質的潛在好處與缺點，很大程度上取決於年齡、活動量及整體健康等因素，不應將研究結果解讀為「少吃蛋白質」。

凱特琳說，另一關鍵是檢視整體飲食，特別是膳食纖維攝取量。纖維雖然不如蛋白質受重視，但也是健康老化過程的關鍵角色，刊登於國家醫學圖書館的研究也發現，較高的纖維攝取量與較低的癌症死亡率有關聯。

梅約診所建議多數成年人每攝取1千熱量就要攝取14克膳食纖維，代表女性每天要攝取25克膳食纖維，男性為38克。為了達到每日膳食纖維攝取目標，凱特琳建議吃富含全植物食物的飲食，包括豆類和扁豆、莓果和其他水果、蔬菜、燕麥和堅果種子等，而保健食品也有幫助。

凱特琳說，挑選膳食纖維補充品時，要選擇在標籤上清楚標示每份所含纖維種類及克數、添加糖或糖醇含量極低，並經過USP或NSF等第三方檢測的產品。建議從低劑量開始，逐步增加服用量，同時保持充足水分也很重要。太快增加纖維攝取量，可能加劇脹氣和腹痛；以洋車前子（psyllium）一類的膨脹型纖維（bulk-forming fiber）來說，適當攝取水分特別重要。

凱特琳說，天然全食物仍應該是飲食基礎，營養補充品雖能彌補膳食纖維不足，但無法提供蔬果、豆類、全穀物、堅果和種子中所含的各種維生素、礦物質、植物化學物與不同類型的膳食纖維。

凱特琳說，服用菊糖（inulin）或菊苣根（chicory-root）時要注意，菊糖可以促進腸道益生菌生長，但可能引起脹氣、腹瀉等症狀，尤其是腸躁症或對「容易發酵並產氣的碳水化合物」（FODMAP）敏感患者。也要謹慎選擇含有大量糖醇的產品，含纖維的軟糖和粉末可能含有山梨糖醇或麥芽糖醇等成分，可能導致部分人出現腹脹、脹氣和腹瀉。並且避免「專利複方」，而是選擇清楚標示每份纖維種類與含量的產品為佳。