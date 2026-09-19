選對秋季要種植球莖 避免被四腳動物當晚餐

從低調的黃水仙到巨大的喇叭水仙，所有種類的水仙都含有苦味且有毒成分，多數動物都知道要避開。美聯社

對園藝 愛好者來說，最糟的事莫過於看著自己精心規劃與付出努力的成果，被在周圍活動的四腳動物搞破壞；因此，若今年秋天要種植球莖，務必挑選合適的品種，以免成為牠們的「晚餐」。

美聯社報導，雖然沒有任何植物能百分之百防禦動物，但有些春季開花的球莖植物具備有毒或難吃的自我防禦機制，讓鹿、兔子和嚙齒類動物避而遠之；不過，在決定將這些植物種在家中孩童或毛小孩可觸及的範圍內時，仍應謹慎。

最具「攻擊性」球莖植物

皇冠貝母（Crown imperials）被稱為「臭百合」絕非毫無緣由，只要聞到那散發惡臭、成簇朝下垂掛的鐘形花朵，彷彿瞬間置身一群臭鼬中，或滿是汗臭味的更衣室；任何生物都不會故意去嗅聞，更別說去吃這株植物的任何部分，何況它還含有高度有毒的類固醇生物鹼。

但家庭園丁別因此而卻步，這些引人注目的植物不僅能驅趕囓齒類動物，還能吸引授粉者，在春日花園中格外吸睛，只是別將它們種在前院步道附近。

蔥屬（Alliums）植物與洋蔥同源，其球莖散發的氣味已充分說明這點，因此通常不會被騷擾；它們的花朵也散發著類似的香氣，只是較為溫和。若野兔特別飢餓，可能會試著啃幾口，但球莖、葉片與莖部所含的苦味的硫化合物會讓牠們竄逃。這些植物同樣具有毒性。

此外，從低調的黃水仙到巨大的喇叭水仙，所有種類的水仙都含有苦味且有毒成分，多數動物都知道要避開。

有些球莖雖不太刺鼻 但同樣令人卻步

雖然荷蘭風信子（Dutch hyacinth）散發的濃烈甜味對人類來說香氣宜人，但卻能讓許多動物卻步；而葡萄風信子（grape hyacinth）所散發的果香，對鹿與兔子來說也帶有麝香味。這兩種氣味雖都不如刺鼻的蔥屬植物那樣難聞，但這兩類風信子均含有有毒化合物，若被咬或吞食，會引起口腔刺激與胃部不適。

西班牙藍鈴花（Spanish bluebells）含有皂苷，氣味與味道都像肥皂，同時還含有有毒的強心苷。

雪滴花（Snowdrops）、西伯利亞藍鐘花（Siberian squill）、銀蓮花（anemone）、雪光花（glory of the snow）、冬菟葵（winter aconite）與聖星百合（Bethlehem）都是體型較小的球莖植物，花期比上述大型球莖植物更早；但憑著難聞的氣味、苦澀的味道或有毒化合物，在嚇阻野生動物啃食上效果顯著。

由於這些植物具備強大的防禦機制、繁殖力強，且不易被動物破壞，其中部分品種、尤其是西伯利亞藍鐘花、西班牙藍鈴花和聖星百合，可能會迅速成為入侵物種，種植時須謹慎。

可與動物喜愛的其他球莖混合種植

具天然防禦機制的植物歷經數代演化，能避免被啃食，而這一點也可以被善加利用。

例如若想種植鬱金香或番紅花等四腳動物喜愛的球莖，不妨試著在它們周圍種植一些讓動物難以下嚥的品種；當這些植物釋放氣味與化學物質來保護自身時，部分防禦作用也能惠及「鄰伴」。