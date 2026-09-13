汽車很少開？為何仍須定期更換機油

美國人年均行駛1萬6550英里，約每年換三次機油。若車輛年行駛里程不足，機油仍會因氧化與吸收濕氣而變質，建議每六至十二個月更換一次。Image by Skica911 from Pixabay

多數車主會習慣依里程數更換機油，但時間因素同樣重要。機油添加劑在密封容器中約五年後會失效，開封後更縮短至一年。美國人年均行駛1萬6550英里，約每年換三次機油。若車輛年行駛里程不足，機油仍會因氧化與吸收濕氣而變質，建議每六至十二個月更換一次。

SlashGear報導，機油可能是汽車動力系統中最重要的單一液體，負責潤滑引擎裡所有會動的零件並防止雜質累積。一般人可能認為機油的保存期限取決於里程數，畢竟我們習慣以此為基準，認為只要照里程更換就對了。當然如此，但里程並非唯一的考量因素，因為時間同樣重要，只是多數人容易忽略，因為這對他們通常不是問題。

根據聯邦公路管理局(Federal Highway Administration)統計，美國人平均每年行駛1萬6550英里。假設以5000英里為保養間隔，對多數人來說，代表每年約更換三次機油。

那若車輛每年行駛里程未達換油標準呢？其實仍需更換機油，因為機油會隨時間變質。一旦引擎機油接觸到濕氣與積碳等雜質，就會開始劣化，失去潤滑特性。

一般內燃機內部的運作環境極為劇烈，機油需潤滑每分鐘上下數百次的活塞、高速旋轉的曲軸以及在精確時間點開關的所有汽門與活塞。但為何如此高效能的液體，會因暴露空氣而變質？關鍵不在機油本身，而在於提供機油防腐蝕、防油泥與抗磨損特性的添加劑。

這些添加劑在密封容器中約五年後通常會從機油中分離或失去效用。一旦開封，暴露於氧化、濕氣及灰塵污染，保存期限便縮短至一年。缺乏循環流動時，分離的添加劑會使機油本身變質，顏色轉為深色或乳白色並散發腐敗酸味。

引擎裡的機油也是同樣的道理。即使汽車的機油系統是密封環境(假設沒有漏油)，機油仍會氧化並吸收濕氣。值得注意的是，傳統機油比合成機油更快變質，因為天然分子的穩定性不如合成替代品。

多數市售機油瓶身會印有有效期限，可以檢查瓶底查看是否接近期限。若機油已在引擎內，最好遵循六至十二個月的規則，在此範圍內更換，特別是長期存放的車輛。若量油尺拔出後呈現深棕色或黑色，即表示機油正在變質，好的機油通常呈金黃琥珀色。

機油變質的速度取決於環境條件。引擎機油在溫度、光線與濕度波動的環境中更容易變質，這就是機油瓶多為不透明而非半透明的原因。另外，也應正確存放機油。將瓶身置於陰暗、乾燥、涼爽的環境中，例如放在有溫控的車庫或地下室的箱子內。