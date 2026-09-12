維持大腦健康 神經學家認這一方法最有效

所有體能鍛鍊都對大腦有益，神經科醫師沙雷建議混合有氧運動、力量訓練、柔軟度運動和平衡運動，對大腦健康都有幫助，可以刺激大腦不同區域，在腦部建立連結來增強大腦儲備。圖：pixabay

俄亥俄州 立大學的一項最新研究顯示，60%的美國人希望更早重視大腦健康，但不知道該怎麼做；神經科醫師說，大腦需要刺激，不用則廢，最好的刺激方法是社交，因為和人交談時需要觀察、分析和聆聽等，讓大腦保持運轉。

紐約郵報（New York Post）報導，俄亥俄州立大學醫學院神經科醫師沙雷（Douglas Scharre）說，中年或更年輕時是照顧大腦的最佳時機，一旦開始照護大腦就能增強大腦儲備，延緩可能發生記憶問題的時間，例如忘記帶鑰匙。

沙雷說，大腦需要刺激，單次的刺激不夠，因為需要在腦細胞之間建立連結，也需要透過持續使用來維持連結，否則未使用的連結會被刪除。

在神經科學中有個概念稱為「認知儲備」（cognitive reserve），較高的認知儲備有很多健康且緊密連結的腦細胞，能預防阿茲海默或其他形式的失智症 。

沙雷說，他認為要保持這樣的連結，閱讀、藝術和數獨都能刺激大腦，但社交是最棒的方法，因為和人交談時會觀察對方的臉部表情、分析對方的反應，也要聆聽並處理對方告知的訊息，自己也要調動記憶來述說故事，會和他人互動，大腦必須快速反應，「你會做判斷，大腦因此持續運作」。

沙雷說，但這不代表就要放棄填字遊戲、閱讀、音樂和運動等活動，那些也都是刺激大腦的好方法，減少被動刺激如看電視、滑手機也同等重要，被動刺激不只是幫助較小，還會造成實際損害，這類活動會奪走大腦維持健康所需要的能量。

除了給大腦刺激，沙雷也建議做下列五件事。第一是獲得良好的睡眠，深度睡眠對清除大腦毒素非常重要。第二是關注代謝健康，代表要治療高血壓、糖尿病和高膽固醇，控制這些疾病能預防腦血管堵塞。

第三是管理壓力和憂鬱，憂鬱會導致大腦溝通障礙和失去連結，長期壓力會使人難以集中注意力、做決定和調節情緒。第四是健康飲食，沙雷說大腦需要維生素，因為它本身無法合成，所以食用富含維生素的食物非常重要，他推薦地中海飲食，這種飲食強調水果、蔬菜和植物油，同時減少紅肉和加工糖的攝取。

最後是動起來，所有體能鍛鍊都對大腦有益，沙雷建議混合有氧運動、力量訓練、柔軟度運動和平衡運動，對大腦健康都有幫助，可以刺激大腦不同區域，在腦部建立連結來增強大腦儲備。