醫學專家新書揭密：3生活習慣加速老化

攝取對人體不利的食物是危害細胞健康的首要因素，尤其是會引發發炎的食物。示意圖。Image by Welcome to all and thank you for your visit ! ツ from Pixabay

生活習慣與所暴露的環境可能影響與細胞健康及生物老化相關的過程，功能醫學專家柯爾（Will Cole）在即將出版的新書「治癒你的細胞」（Heal Your Cells）中指出，現代生活方式的3項因素可能導致細胞功能失調，進而影響發炎、睡眠以及其他與整體健康相關的過程。

來自賓州 的柯爾向福斯（Fox）新聞網表示，人類的基因在數千年來並未改變，但世界卻在如此有限的時間內發生了劇變；這包括攝取或未攝取的食物、以往從未出現在環境中的有毒物質，以及壓力與創傷。

柯爾表示，這些均可能導致他所謂「加速老化問題」，即生理年齡與實際年齡不符。他說，許多20多歲、30多歲和40多歲的人，細胞狀態卻如同年長者一般；這雖然很常見，但並不正常。

他指出，人們往往會將持續的症狀，如腦霧與疲勞視為常態，而非向醫療專業人員尋求協助；這些症狀無法對應到特定疾病，可能源自各種醫療、生活方式及心理健康因素。

柯爾表示，在某些情況下，與細胞功能失調相關的變化可能早在患者獲得醫學診斷前的數年便已開始，但人們往往忽視或強撐著度過這些早期症狀。

他指出以下三項因素最容易干擾細胞間訊息傳遞，產生可能導致加速老化與疾病的「細胞噪聲」（cellular noise）。

1. 不健康的飲食

柯爾表示，攝取對人體不利的食物是危害細胞健康的首要因素，尤其是會引發發炎的食物。

他指出，若無法維持固定的進食時段，而是拉長整天的進食時間，未給予身體足夠的消化與禁食時間，同樣會破壞細胞平衡。

2. 接觸有毒物質

柯爾說，某些環境暴露因素，包括農藥、除草劑以及也被稱為「永久化學物質」的多氟烷基物質（PFAS），都可能對整體健康構成潛在威脅；暴露的影響取決於物質的種類、劑量以及接觸時間長短。

他還指出，細菌與病毒等傳染性病原體以及黴菌暴露，都是可能影響健康的因素。

柯爾補充說，夜間接觸大量藍光也會干擾某些人的晝夜節律，而規律的睡眠-清醒作息以及白天接觸自然光，則有助維持健康的睡眠和細胞健康。

3. 慢性壓力、創傷與情感疏離

柯爾表示，慢性壓力、未解決的創傷，以及缺乏社交或靈性連結，都是可能導致「細胞噪聲」增加的因素。

部分觀察性研究已將宗教或靈性參與與較低的發炎水平、較佳的健康相連結，儘管此類研究無法證明信仰本身會造成這些效果。

柯爾說，這是「生物駭客」（biohacking）領域中很少被討論的話題。人與上帝的關係如何？這在軀體層面又如何呈現在細胞上？但研究顯示，那些信靠上帝的人，往往能活得更長久、更健康，並擁有更年輕、有活力的生活。

柯爾表示，透過任何能轉變心境的信仰體系或社群，以及與大自然的連結，都可能獲得類似的益處。

賦予身體「一線生機」

柯爾指出，現代的壓力源對身體的影響，未必能立即顯現；細胞會因此感到困惑，不知該如何正常運作，也不知該如何自我修復。

他表示，只需給身體一線生機，讓它能穿過這些干擾，聽見真正的聲音；兼顧身體、心理與情緒以及靈性的健康，有助於減少所謂的「表觀遺傳噪聲」（epigenetic noise）。