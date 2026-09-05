「車庫長螞蟻」怎麼辦？9招驅蟻簡單又有效

螞蟻示意圖。（取自Pixabay）

你家車庫很容易長螞蟻嗎？除了露台或廚房裡的甜食殘渣，車庫中的鳥飼料、草籽、穀物甚至肥料，都可能成為螞蟻的食物來源。紙箱、牆壁空隙、隔熱材料，以及混凝土板下方，則可能成為牠們築巢的場所。

封住螞蟻入口

螞蟻體型細小，幾乎可以鑽進任何空間，因此應先封住車庫可能存在的縫隙。底板或地基周圍的小裂縫可使用填縫膠封住；管線周圍較大的空隙及孔洞則可使用發泡填縫劑處理，再用填縫膠封住較小的裂縫與角落。

通往車庫的門也應確認有良好的防風雨條及緊密貼合的門底掃條。關閉車庫捲門後，檢查底部與兩側是否有光線透入，兩側可加裝防風雨條，必要時更換門底的橡膠密封條。

食物密封保存

放在車庫裡的任何食物或飲料，包括寵物食品，都應密封保存或放進密封容器。沒有妥善封口的紙袋或塑膠包裝，很容易讓螞蟻找到食物。

從商店買回家的罐頭及其他食品，有時外包裝表面可能殘留黏性物質，因此放上車庫架子前，應先檢查並清潔表面。

除了食品、零食等儲備物品，鳥飼料、草籽、穀物及肥料也會吸引螞蟻，最好全部放進塑膠密封容器。

消除潮濕環境

除了食物，螞蟻也會尋找水分。車庫裡的飲料冰箱雖然方便，但如果有飲料打翻、滴漏或冰箱產生冷凝水，也可能吸引螞蟻。

應清空冰箱下方的滴水盤，確認冰箱門密封條能夠緊密閉合，並立即清理任何灑出的液體。此外，也要檢查車庫其他地方，確保沒有積水，以及熱水器、洗衣槽或洗衣機周圍沒有漏水或液體灑出。

庭院用品妥善收納

庭院裡的螞蟻也可能跟著盆栽進入車庫，或躲進袋裝覆蓋物中。螞蟻會取食有機物並在其中築巢，因此盆栽及覆蓋物都可能成為藏身處。

把盆栽搬進室內過冬前，應先檢查是否有螞蟻。可以用柑橘、薄荷或苦楝油等天然油類擦拭花盆邊緣及側面；如果發現大量螞蟻，則可考慮替植物換盆。

多餘的覆蓋物應存放在密封容器中，車庫附近花圃的覆蓋物也不要直接接觸房屋。覆蓋物與房屋之間最好保持約12至18英吋，也就是約30至46公分的距離。

垃圾桶加蓋

即使車庫裡的小型垃圾桶沒有食物，裡面的濕抹布、泥土、碎屑或沾有油脂的紙巾，同樣可能吸引螞蟻。食物包裝、空飲料罐及用過的餐巾紙也可能造成問題。

因此應經常倒垃圾，並使用密合的桶蓋。不要把準備拿到路邊的垃圾桶或回收桶長期放在車庫裡，應放在遠離房屋的位置並蓋好。

放置螞蟻誘餌

如果車庫附近已經出現螞蟻，可以使用誘餌控制。誘餌可放在牆壁邊緣、螞蟻經常行走的路徑附近、垃圾桶旁、門及其他入口附近，以及車庫角落。

誘餌利用含有緩效毒物的食物吸引螞蟻，螞蟻取食後會將毒物帶回蟻巢，有機會消滅整個蟻群。

定期清潔地面

車庫地面應經常掃地或吸塵，清除灑落的食物、種子、泥土、覆蓋物及肥料。

這些東西雖然不像含糖蛋糕那麼誘人，但螞蟻會從中尋找蛋白質及礦物質。因此，栽種盆栽或補充鳥飼料後，也要記得使用吸塵器或掃把清理掉落物。

清除螞蟻氣味路徑

螞蟻會留下費洛蒙氣味，讓其他螞蟻循著路徑尋找食物。如果看到一整排螞蟻從戶外一路走進車庫某個角落，可以設法破壞這條氣味路徑。

將等量的醋與水混合，或使用肥皂水，擦拭螞蟻經過的路線，藉此清除氣味，降低螞蟻再次循原路返回的機會。同時可在附近放置螞蟻誘餌，讓螞蟻將毒物帶回蟻巢。

處理車庫周邊

防止螞蟻進入車庫，也可以從車庫外部著手。修剪過於靠近房屋的植物，將接觸房屋的覆蓋物向外移開，並可使用矽藻土或殺蟲劑處理車庫外圍。