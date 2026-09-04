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廚房「用不完的醋」別急著丟：3種意想不到的用途

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蘋果醋示意圖。（圖／123RF）
蘋果醋示意圖。（圖／123RF）

醋的保存期限幾乎可以說非常長，由於本身具有酸性，只要沒有受到污染，醋即使放上好幾年通常仍可使用；雖然可能變得有些混濁、酸度減弱，但一般來說仍相當耐放。

不過，對於喜歡隨興購物的人來說，廚房裡也可能因此堆滿一瓶又一瓶喝不完、用不完的醋，尤其是那些已經開封、只剩下一半的瓶子。除了拿來拌沙拉之外，其實剩下的醋還有不少意想不到的用途。

加進糖霜

並非所有糖霜配方都需要酸味，但適量加入酸性材料，往往能讓糖霜的風味更加平衡。如果不希望自製糖霜甜得過於膩口，只要加入少許醋，就能降低甜膩感，讓味道更有層次。

醋也可以取代糖霜配方中的檸檬汁或萊姆汁，即使原本食譜沒有加入酸味材料，也可以嘗試在一般的香草糖霜中加入一點醋，看看是否能提升整體風味。

此外，如果製作需要酪乳的糖霜，但手邊沒有酪乳，也可以利用牛奶和醋快速替代。做法是每1杯牛奶加入1湯匙白醋，即可製成簡易的酪乳替代品。

熬成醬汁

這種方法特別適合處理剩下的巴薩米克醋。雖然理論上任何醋都可以熬煮濃縮，但不同種類的醋在風味層次上未必同樣適合，因此巴薩米克醋仍是較理想的選擇。

做法是將1杯巴薩米克醋倒入鍋中，再加入1／4杯紅糖，也可以使用白糖，接著以小火慢慢熬煮，直到液體變得濃稠、有光澤為止。如果手上的醋不足1杯，也可以依照相同的醋與糖比例調整。

製成巴薩米克濃縮醬後，用途相當廣泛，可以搭配雞肉或豬肉，也能淋在酪梨吐司上，或拿來沾菲達起司。甚至可以淋在冰淇淋上，創造酸甜交織的風味組合。

調製雞尾酒

不是直接把蘋果醋倒進瑪格麗特或湯姆柯林斯，而是利用醋製作一種傳統的「Shrub」飲品基底。

這類古老的調酒材料通常由醋、糖和植物性食材組成，可為雞尾酒、無酒精飲料或氣泡飲增加更豐富的風味與層次。

以簡單的莓果Shrub為例，可以將等量的醋、糖與綜合莓果混合，接著靜置浸泡數天。完成後，可將2份透明烈酒，例如琴酒、伏特加或白蘭姆酒，加入1份Shrub，再以氣泡水補滿。

熟悉基本做法後，也可以嘗試搭配不同種類的水果與酒類，利用家中剩下的醋，調製出更多變化。

精華 FAQ

  • 因為醋本身具有酸性，只要沒有受到污染，即使放上好幾年通常仍可使用；頂多會變得稍微混濁、酸度減弱，但整體仍相當耐放。

  • 可以在糖霜中加入少許醋，利用酸味平衡甜膩感，讓風味更有層次；若原本配方需要檸檬汁或萊姆汁，也可用醋替代。

  • 可將巴薩米克醋加糖小火熬煮成濃縮醬，搭配肉類、吐司或甜點；也能與糖和水果做成Shrub，加入烈酒與氣泡水調成飲品。

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