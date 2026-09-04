心臟醫生：運動1小時 也無法抵消久坐10小時危害
心血管外科醫師表示，一般美國人有一半清醒的時間是坐著，而久坐會造成嚴重的後續問題如增加早逝和心臟病的風險，若想改善，早上運動一小時也無法抵銷久坐十小時的危害，最重要的是整天保持活動。
每日郵報（Daily Mail）報導，擁有超過25年經驗的心血管外科醫師朗登（Jeremy London）在TikTok影片中解釋久坐辦公的危害。
朗登說，久坐者早逝和心臟病的風險會增加，罹患第二型糖尿病的風險也多一倍，還會讓身體更難代謝糖分、血液流動變慢、體重在不知不覺中逐漸增加。
心血管疾病是美國第一大殺手，每年奪走一百萬人的性命。這種疾病包括冠狀動脈疾病、心臟病和中風等，造成的死亡人數比癌症和失智症加起來還多，專家估計全國的發病率有上升趨勢。
朗登說，如果決心要養成更積極的生活方式，久坐導致的問題並非一朝一夕就能解決，「早上運動一小時並不能抵消十小時的久坐」，最重要的是全天保持活動，可以爬爬樓梯、走路去吃午餐、接電話時站起來、不同場會議間做十次徒手深蹲和到室外走走，對健康而言，保持活動就是良藥。
在朗登影片的留言區，不少網友認同他的觀點，也有人分享自己保持活動的方法。一名網友說，試試「30/60」法則，也就是每坐30分鐘就做60秒的活動，例如坐站動作（sit to stand）或高抬膝墊步（high marching），若有需要，可以設置計時器。
他認為久坐會明顯提高早逝與心臟病風險，也會讓第二型糖尿病風險增加，並造成血糖代謝變差、血液流動變慢，進而使體重悄悄上升。 因為久坐造成的負面影響是持續累積的，不會因短時間運動就完全抵消；醫師強調，身體需要的是整天都維持活動，而不是只在單一時段補救。 他建議可利用爬樓梯、走路去吃午餐、接電話時站起來、會議間做徒手深蹲，或到室外走走；也有人提到每坐30分鐘就活動60秒的做法。
精華 FAQ
他認為久坐會明顯提高早逝與心臟病風險，也會讓第二型糖尿病風險增加，並造成血糖代謝變差、血液流動變慢，進而使體重悄悄上升。
因為久坐造成的負面影響是持續累積的，不會因短時間運動就完全抵消；醫師強調，身體需要的是整天都維持活動，而不是只在單一時段補救。
他建議可利用爬樓梯、走路去吃午餐、接電話時站起來、會議間做徒手深蹲，或到室外走走；也有人提到每坐30分鐘就活動60秒的做法。
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