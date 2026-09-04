生活成本高 波士頓仍獲評全美最佳工作城市

波士頓在職涯機會、薪酬、流動性與生活品質的整體平衡上，表現最為出色。（美聯社檔案照）

有份收入穩定的工作，是在任何地方能過上幸福生活的重要因素，如此才能享受各城市的精華，而不致為錢所困；然而美國某些城市對求職者而言，確實比其他城市條件更佳。根據求職網站Indeed的研究，波士頓 被評為全美最適合工作的城市，儘管也被視為生活成本高昂的城市，但這座「豆城」（Beantown）在職涯機會、薪酬、流動性與生活品質的整體平衡上表現最為出色。

漫旅（Travel+Leisure）雜誌報導，波士頓以悠久的歷史而聞名，包括「自由之路」（The Freedom Trail），這條長達2.5英里的紅磚步道串聯了16處歷史景點，此外還有蓬勃的動運文化、令人贊嘆的綠地空間等。

位居波士頓之後的是華盛頓特區（Washington, D.C.），Indeed發現該地擁有最佳的職涯流動機會，是職涯晉升的最佳地點之一。該網站表示，華府與波士頓兩地皆擁有高度集中的大型企業、大學及轉職機會，有利職涯發展。

緊隨首都之後，佛蒙特州 規模較小的城市伯靈頓（Burlington）憑著全美最強勁勞動力市場之一的優勢，躋身第三名。這座僅有約4萬4000人的城市，活動豐富多元，從沿著尚普蘭湖8英里的自行車道，到漫步僅限行人通行的教堂街（Church Street）、探索市內的啤酒之旅等。

Indeed在報告中指出，伯靈頓能躋身榜單，並非憑藉大城市的薪資水準，而是因為其就業機會評分位居全國之冠；當地勞動力市場極度緊俏，求職者有實質優勢，各類群體皆普遍享有強勁且廣泛的榮景。

加州聖荷西（San Jose）與舊金山（San Francisco）分列前五名。而緊追在後的是兩座中西部中型城市：威斯康辛州的麥迪遜（Madison），為麥迪遜威斯康辛大學及州政府所在地；以及明尼蘇達州的羅徹斯特（Rochester），為妙佑醫療國際（Mayo Clinic）所在地。根據這項調查，羅徹斯特在全美所有都會區中擁有最高的經濟機會評分。

為了找出全美最適合工作的25座城市，Indeed考察了人口達20萬或以上的都會區，並以就業機會、薪酬、工作品質與穩定性、職涯流動性與活力、工作與生活平衡及彈性，以及經濟機會等六大指標進行比較。

Indeed評選出的全美25大最佳工作城市完整名單如下：

1. 麻塞諸塞州波士頓

2. 華盛頓特區

3. 佛蒙特州伯靈頓

4. 加州聖荷西

5. 加州舊金山

6. 威斯康辛州麥迪遜

7. 明尼蘇達州羅徹斯特

8. 華盛頓州西雅圖（Seattle）

9. 德州奧斯汀（Austin）

10. 維吉尼亞州夏律第（Charlottesville）

11. 北達科他州法哥（Fargo）

12. 內布拉斯加州奧馬哈（Omaha）

13. 紐約州奧伯尼（Albany）

14. 愛阿華州錫達拉皮茲（Cedar Rapids）

15. 明尼蘇達州明尼亞波里斯（Minneapolis）

16. 密西根州安娜堡（Ann Arbor）

17. 密西根州丹佛（Denver）

18. 夏威夷州檀香山（Honolulu）

19. 科羅拉多州博爾德（Boulder）

20. 紐約州雪城（Syracuse）

21. 馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）

22. 北卡羅來納州德罕（Durham）

23. 新罕布夏州曼徹斯特（Manchester）

24. 俄亥俄州哥倫布（Columbus）

25. 南達科他州蘇瀑（Sioux Falls）