挑對菊花品種 為秋季庭院增色

許多菊花是多年生，若種植得早，讓它們的根系能在霜凍前扎穩，就能年復一年地生長。(美聯社)

9月到來，象徵庭院將從夏季轉換至秋季，很多人已經開始把目光轉向秋天的經典植物菊花。美聯社報導，幾個世紀以來，人們從野生菊花中培育了數十萬個品種和栽培品種，使菊花成為世界上最大的植物家族之一，這些品種中有些適合種植，有些則不適合，選對品種，就能讓自己的秋季花園與眾不同。

許多菊花是多年生，若種植得早，讓它們的根系能在霜凍前扎穩，就能年復一年地生長。若打算種植多年生菊花，可注意所謂的「花店菊花」，它們通常裝在以鋁箔紙包裹的花盆中，在超市和連鎖店出售，因為它們作為秋季單季裝飾，購買前要注意標籤，留意其在購買者所在區域的耐寒資訊。

在超市和園藝店，也可能會看到多年生的墊狀菊花（cushion mum），這種株型緊湊、成圓丘狀的植物看起來就像上面鋪滿重瓣花朵的坐墊，花朵有白色、黃色、紫色和粉紅色等顏色。這種菊花通常在夏末或秋初開始開花，可持續四至六周，大多數墊狀菊花在第5至9區都能耐寒，有些甚至可以在3或4區的冬季存活。

雛菊的中心有一個扁平的花心，周圍環繞著一圈圈花瓣，有時呈多層排列。如同所有「噴霧菊」（spray mums），每個莖的末端會分枝，開出數朵白色、粉色、紫色甚至雙色的花朵；這類菊花大多適合生長在第5至第9耐寒區，但很耐寒的品種如大猛獁菊（Mammoth）甚至可以在第3區生長。

富士菊（Fuji mums）又稱為蜘蛛菊（spider mums），這種菊花在零售店不常見，但值得在專業苗圃或產品目錄中找到，它們的花形奇特，由細長、像管子般且尾端捲起的花瓣組成，看起來就像隻有細長的腿的蜘蛛，因而得名。大多數蜘蛛菊耐寒程度最低可在第5區生長，是秋季中期至末期庭院的絕佳點綴，因為它們的花期長達四至八周，通常要到11月初才開始。

大多數蜘蛛菊耐寒程度最低可在第5區生長，是秋季中期至末期庭院的絕佳點綴，因為它們的花期長達四至八周，通常要到11月初才開始。(美聯社)

返校節菊花（Homecoming mums）或足球菊（Football mums）是菊花家族中最大最華麗的品種，該品種因為在大學返校節遊行及慶典中作為胸花使用，因此在20世紀上半葉逐漸受歡迎。如今，這種花朵碩大、緊密排列、花瓣內彎的植物可在耐寒區第5區至第9區中的家庭花園作為多年生植物生長，若想購買，最可能在專業苗圃或郵購物目錄中找到它們。

返校節菊花（Homecoming mums）是菊花家族中最大最華麗的品種，該品種因為在大學返校節遊行及慶典中作為胸花使用，因此在20世紀上半葉逐漸受歡迎。(美聯社)