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Dior高訂精湛工藝 與雕塑跨界對話

記者孫曼／專題報導
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禮服的設計受Benglis作品「Peacock」系列的啟發。圖／Dior提供
禮服的設計受Benglis作品「Peacock」系列的啟發。圖／Dior提供

在巴黎氣溫飆破攝氏30度的2026秋冬高訂周，羅丹美術館（Musée Rodin）的庭園化為一片充滿棕櫚葉與蕨類植物的綠洲。剛為流行天后泰勒絲（Taylor Swift）打造世紀婚禮婚紗的Dior創意總監Jonathan Anderson在此發表了Dior 2026-2027秋冬高級訂製服系列，亦是他執掌的第二個高級訂製服系列。包括品牌大使韓韶禧、MINGYU、美國歌手Sabrina Carpenter與上個月在婚禮上也穿著Dior訂製婚紗的奚夢瑤都出席看秀。

在黑色鏡面伸展台上，Anderson透過服裝語彙，將高級訂製服的工藝，轉化為與美國雕塑大師Lynda Benglis作品共鳴的語言。Jonathan Anderson將訂製服視為一間「實驗室」，透過學習Dior既有的符碼、工藝與手工傳統這套文法，來表達全新的創意。他所提出「形態文法」的概念，就是希望探索高級訂製服的最新實驗。

這種設計理念深受迪奧先生（Christian Dior）的啟發。品牌創辦人迪奧先生在1947年以「New Look」顛覆時尚界時，是將服裝構想為建築結構，利用內部鋼骨與墊材撐起雕塑般的輪廓。然而，Anderson雖然繼承了這種對「形狀」的偏好，卻選擇以更有機且感官的手法呈現，不再追求剛性的建築美感，而是轉向流動的雕塑語言，這正是他與美國當代雕塑家Lynda Benglis交集的起點。

轉譯Benglis的凝結動作 與肌肉感

Lynda Benglis是過去60年間最具影響力的美國藝術家之一，作品常被形容為「凝結的動作」（frozen gestures），彷彿將運動中的瞬間材質凝固成形。Anderson在秀後接受外媒訪問時表達了對她的崇敬：「我喜愛Lynda及其作品中的自發喜悅，同時它又是極具『肌肉感』（muscular）的。她擁有一種抓取與彎曲物件的浪漫感，這讓作品顯得如此直覺且強烈。」

Benglis善於利用乳膠、泡棉、金屬、紙張等非傳統材料，讓材料本身的流動、坍塌、凝固等狀態，決定作品的最終形態，這種從二維材料透過打結、褶皺轉向三維形態的過程，正是與高級訂製服中將柔軟布料賦予雕塑形體的工藝。Anderson成功地將Benglis作品中「具肌肉感」的張力，轉譯為高級訂製服中可以穿著、富有動態感的形體。

重現實驗性材質觸覺 賦予流動感

細看每件服裝的設計細節，都可感受到Benglis的雕塑概念細膩地融入Dior的高訂語言中。最顯著的例子莫過於Benglis標誌性的金屬百褶雕塑作品「Goliath」，在伸展台上被轉化為一件銀色金屬感（lamé）禮服。Anderson利用精湛的手工垂墜與打結技術，將布料塑造成一個巨大的蝴蝶結，完美再現金屬在扭曲與摺疊間所產生的視覺力量。此外，一系列不對稱的銅色上衣與流動感長裙，皆透過精準的百褶工藝，將大自然交織於服裝設計中。

另一知名經典「鐵絲網」（Chicken Wire）雕塑，被巧妙地以極為柔軟的銀色網紗呈現，擺脫原作的粗獷，形成精緻的視覺錯覺。受紙張與鐵絲網系列啟發的抽象裙裝，結合金屬布料與多層雪紡，讓服裝看起來既像沉重的雕塑，又具備雪紡的輕盈感，展現Anderson以工藝重現Benglis實驗性材質觸感的大膽嘗試。

Dior傳統的建築式Bar Jacket也在這場實驗中被徹底重塑。Anderson弱化了原本硬挺的結構，改以葉綠色流蘇、柔軟褶邊與透明層次來重新定義這一經典輪廓。甚至出現了灰色千鳥格紋布料垂墜成巨大蝴蝶結，或是呈現如同電視雜訊般的灰色，最終消融於輕盈的白色雪紡裙襬中，賦予建築感的服裝結構更多流動感。

除了造型與材質，Benglis從乾燥的新墨西哥州聖塔菲（Santa Fe）到潮濕富饒的印度古吉拉特邦（Gujarat）的生活軌跡也啟發了本系列的色彩與裝飾語言。受Benglis 1970年代在印度受啟發的「Peacock」系列影響，Anderson將孔雀的意象轉化為精細的花卉與珠飾。這些巴黎工坊的銀線刺繡，結合印度工匠的傳統技術，呈現極具層次感的視覺效果。

除了刺繡，Anderson也將18世紀的印花棉布（chintz）與indiennes骨董殘片應用於Petit Dîner與迷你Lady Dior包，呼應Benglis與印度的深厚淵源。與Benglis合作打造的4款包型，如金屬百褶的Dior Cigale和雕塑感的Dior Bow，表面呈現的皺褶感與服裝遙相呼應。鞋履則模擬藝術作品的表面質感，飾以不規則亮片、微型亮片或摺疊金屬蝴蝶結，讓「凝結動作」的概念從頭貫徹到腳。

完全由刺繡絲綢花卉建構而成的裙裝。圖／Dior提供
完全由刺繡絲綢花卉建構而成的裙裝。圖／Dior提供

品牌大使韓韶禧出席Dior 2026-2027秋冬高級訂製服系列大秀。圖／Dio...
品牌大使韓韶禧出席Dior 2026-2027秋冬高級訂製服系列大秀。圖／Dior提供

品牌大使MINGYU出席Dior 2026-2027秋冬高級訂製服系列大秀。圖／...
品牌大使MINGYU出席Dior 2026-2027秋冬高級訂製服系列大秀。圖／Dior提供

抓皺的柔軟外套讓人想起藝術家經典的「鐵絲網」系列雕塑。圖／Dior提供
抓皺的柔軟外套讓人想起藝術家經典的「鐵絲網」系列雕塑。圖／Dior提供

綴滿蕨類植物刺繡圖騰的壓軸新娘禮服。圖／Dior提供
綴滿蕨類植物刺繡圖騰的壓軸新娘禮服。圖／Dior提供

Dior經典Bar Jacket弱化了原本硬挺的結構，以葉綠色流蘇重新詮釋。圖／...
Dior經典Bar Jacket弱化了原本硬挺的結構，以葉綠色流蘇重新詮釋。圖／Dior提供

銀色金屬感禮服脫胎自藝術家Benglis標誌性的金屬百褶雕塑作品「Goliath...
銀色金屬感禮服脫胎自藝術家Benglis標誌性的金屬百褶雕塑作品「Goliath」。圖／Dior提供

開秀的百褶帽子與紐結針織衫，讓人想起Benglis善於從二維材料透過打結、褶皺轉...
開秀的百褶帽子與紐結針織衫，讓人想起Benglis善於從二維材料透過打結、褶皺轉向三維形態的雕塑過程。圖／Dior提供

精華 FAQ

  • 本系列核心靈感來自美國雕塑家Lynda Benglis。Anderson將她的「凝結的動作」與肌肉感轉譯為服裝輪廓，讓高訂工藝與雕塑語言在伸展台上產生對話。

  • Anderson以垂墜、打結、百褶與透明層次處理布料，把原本柔軟的材質塑造成有重量感又能穿著的形體，並用銀色金屬感、網紗與雪紡展現流動雕塑效果。

  • 經典Bar Jacket被弱化硬挺結構，改以流蘇與柔褶重塑；同時推出Dior Cigale、Dior Bow等包款，鞋履也加入亮片與金屬蝴蝶結，延續整體雕塑感。

泰勒絲

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