秘境臻藏Mythica 星光閃耀

「密語Whisper」藍寶石與鑽石項鍊。圖／路易威登提供

2026頂級珠寶展

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）2026年度頂級珠寶展「秘境臻藏Mythica」日前在台北舉辦，共呈獻超過400件頂級珠寶與高級藝術腕表，總價值逾70億元台幣(下同，約2.2億美元)，為近年展出規模之最，其中包含多件首度赴台展出的全新創作。路易威登並於國家音樂廳舉辦星光紅毯、珠寶大秀及貴賓晚宴。南韓 女星申敏兒、林嘉欣、劉以豪、關穎及國際鋼琴家Gina共襄盛舉。

為路易威登珠寶展首度赴台的女星申敏兒，在紅毯上配戴了Phenomenal非凡祖母綠與鑽石頸鍊、手環、戒指及Mini Malle鑽石耳環，全身珠寶行頭高達1.4億元，展現女神氣場。她以中文向大家打招呼，並透露自己曾經私下來過台灣遊玩，此次首度赴台公開亮相，看到許多熱情的粉絲，感覺很夢幻。

Mythica女力的象徵

本次珠寶展焦點為甫於今年4月底於摩洛哥全球首度亮相的「秘境臻藏Mythica」系列頂級珠寶，以神話的永恆結構為靈感，將女性描繪為自己故事的女主角與作者，透過挑戰、啟示與轉變，最終達成勝利的自我創造過程。系列共分為11個主題，共計110件獨一無二的作品，薈萃稀有寶石與路易威登專利的Monogram Star Cut星形切割、Monogram Flower Cut花朵切割鑽石，紀錄神話旅程中的關鍵印記。

充滿神祕色彩的「謎團Enigma」項鍊，結合了品牌標誌性的禮盒緞帶與Damier棋盤格圖案，共鑲嵌5顆總重70.18克拉的海藍寶石，以及總重逾127克拉的蛋面切割貓眼托帕石，不僅如絲帶般流暢，更可變化出10種不同的配戴方式，體現品牌精湛的工藝水準。

定價逾3億的「魅惑Mesmerism」項鍊的主石為一顆重達17.18克拉、色澤深綠的哥倫比亞祖母綠，是整個系列中最重要的主石之一，鑽石項鍊的精緻的蕾絲網眼結構，則巧妙呼應LV Monogram花朵圖案。另一款億級作品「密語Whisper」藍寶石與鑽石項鍊，以雲朵狀的白金密鑲結構營造出超輕盈的通透感，懸掛著一顆極其罕見的11.56克拉皇家藍梨形階梯切割藍寶石，象徵一道來自天體的指引。

「天狼星Sirius」的暮星套組，頸鍊由13顆碧璽、海藍寶石與坦桑石組成，背面更以密鑲寶石精準呈現LV Monogram星形切割圖案，細節共耗費1,494小時精心製作。同組戒指則選用大克拉的枕形切割海藍寶石或綠色碧璽，搭配藍寶石與祖母綠，閃耀如夜空的光芒。此次登台作品中，單價最高的無疑是鑲嵌了彩鑽雙主石的「勝利Victory」鑽戒，共鑲嵌一顆極其罕見的3.31克拉梨形切割粉紅鑽、一顆1.01克拉綠鑽及2.08克拉星形切割鑽石，以雕塑體現神話終章的輝煌成就。

除了全新的Mythica系列，第二展區「紅毯閃耀風華」，特別規畫展出曾伴隨全球巨星出席盛典的經典頂級珠寶，包括奧斯卡影后艾瑪史東（Emma Stone）曾配戴過的Bravery系列L’Elan Vital手鐲，靈感源自品牌創辦人路易威登先生扛行李的繩索。源自硬箱製作傳統的Tumbler系列，以幾何線條與鏤空Monogram花卉反射極致光芒，影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）與鄭好娟等影星皆曾配戴此系列亮相國際紅毯。而Pure V系列則致敬加斯頓路易威登著名的V字標誌，以裝飾藝術的極簡主義，成為安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）等女星的魅力首選。

時間與旅行的工藝

展覽最後深入路易威登位於日內瓦的表廠La Fabrique du Temps，展出多款首度來台的複雜功能腕表。Escale Worldtime世界時區鉑金腕表，表盤鑲有24面手繪或大火琺瑯旗幟，可清晰顯示全球24個時區。專為環球旅行者設計的Escale Twin Zone雙時區腕表，能精確調整13個非標準時區的時差，結合藝術性的微縮彩繪或細木鑲嵌工藝，將晨曦與日光呈現在方寸表盤間。

限量珍藏的Louis Vuitton Camionnette香檳金色貨車桌鐘，鑲嵌超過千顆鑽石並配有星形切割鑽石，巧妙隱藏上鍊鑰匙；另一款Montgolfière熱氣球桌鐘則復刻1906年專為熱氣球設計的Aéro硬箱，結合1,400顆鑽石與罕見的海水藍寶，傳遞品牌自十九世紀以來不斷進取的創新精神。

「魅惑Mesmerism」祖母綠與鑽石項鍊。圖／路易威登提供

「勝利Victory」粉紅鑽、綠鑽與鑽石戒指。圖／路易威登提供

關穎(由左至右)、林嘉欣、劉以豪出席晚宴紅毯。圖／路易威登提供

新品Montgolfière熱氣球桌鐘。圖／路易威登提供

新品Escale Twin Zone晨曦藝術腕表。圖／路易威登提供

「天狼星Sirius」海藍寶石、坦桑石、碧璽、祖母綠、藍寶石與鑽石頸鍊。圖／路易威登提供

新品Louis Vuitton Camionnette桌鐘。圖／路易威登提供

鋼琴家Gina出席路易威登2026頂級珠寶展「秘境臻藏Mythica」晚宴紅毯。圖／路易威登提供

「命運Fortune」黃鑽頸鍊。圖／路易威登提供

申敏兒出席路易威登2026頂級珠寶展「秘境臻藏Mythica」晚宴紅毯。圖／路易威登提供