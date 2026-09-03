髮飾沙魚夾 急診醫生：交通事故中恐釀頭部傷害

示意圖。Image by ImageParty from Pixabay

在社群平台Threads一個被熱烈討論的主題是，數百名急診室醫師與護理師分享了那些他們絕不會做的危險日常行為。有些顯而易見，如他們絕不會沒戴安全帽騎機車，絕不會讓孩子在沒有防護網下跳蹦床，也絕不會騎電動滑板車在市區街道超速行駛；還有呢？他們絕不會在頭髮上夾「沙魚夾」。

紐約郵報報導，1980年代以來，沙魚夾一直是紮丸子頭的必備髮飾，在近期復古或「Y2K」風潮中，它更成為Z世代的最愛。名模海莉·比伯（Hailey Bieber）與肯達兒·珍娜（Kendall Jenner）這些二十多歲的明星都曾用過這款「齒狀」髮飾，售價從沃爾瑪 （Walmart）的4元起到名牌普拉達（Prada）的750元不等。

但根據醫護專家的說法，這款可愛又時尚的配飾並不值得冒著可能帶來的風險。醫生奧利里（Dorieann O’Leary）在Instagram影片以文字說明，在道路交通事故中，沙魚夾可能造成傷害；若頭部被猛烈地向後撞擊到車內座椅頭枕上，金屬沙魚夾可能會導致頭部、頸部和頭皮受傷；它們可能會卡在頭皮，造成撕裂傷，甚至需動手術才能取出。

一位退休的加護病房護士表示認同並提醒網友，在車禍發生時，它們會嵌入顱骨裡。另一位網友說，她是法醫調查員，她開車時絕對不會戴沙魚夾；另一人也說，她的8歲女兒非常喜歡沙魚夾，但她絕不會讓女兒在車上戴。

2023年，一名19歲英國女大學生帕內薩爾（Jeena Panesar），在鄉間道路發生車禍導致車輛翻覆時，因沙魚夾深深嵌進頭部，造成顱骨、臉部及眼窩嚴重受傷。

去年在澳洲，一名22歲的時尚網紅卡特（Ella Carter）也有類似遭遇，因頭上的塑膠沙魚夾而遭受嚴重腦震盪；她告訴網友，如果那是金屬製的，醫生認為可能會奪走她的性命；但顯然她當時狀況不算太慘，還能在救護車上拍攝TikTok影片。

儘管這些沙魚夾既方便又可愛，但若將時尚與可能危及生命的頭部受傷相比，便知該如何取捨了。