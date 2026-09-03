我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AI浪費水？奧特曼駁：ChatGPT查3.8萬次用水量 等於產1顆杏仁

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

髮飾沙魚夾 急診醫生：交通事故中恐釀頭部傷害

編譯周靜芝/即時報導
示意圖。Image by ImageParty from Pixabay
示意圖。Image by ImageParty from Pixabay

在社群平台Threads一個被熱烈討論的主題是，數百名急診室醫師與護理師分享了那些他們絕不會做的危險日常行為。有些顯而易見，如他們絕不會沒戴安全帽騎機車，絕不會讓孩子在沒有防護網下跳蹦床，也絕不會騎電動滑板車在市區街道超速行駛；還有呢？他們絕不會在頭髮上夾「沙魚夾」。

紐約郵報報導，1980年代以來，沙魚夾一直是紮丸子頭的必備髮飾，在近期復古或「Y2K」風潮中，它更成為Z世代的最愛。名模海莉·比伯（Hailey Bieber）與肯達兒·珍娜（Kendall Jenner）這些二十多歲的明星都曾用過這款「齒狀」髮飾，售價從沃爾瑪（Walmart）的4元起到名牌普拉達（Prada）的750元不等。

但根據醫護專家的說法，這款可愛又時尚的配飾並不值得冒著可能帶來的風險。醫生奧利里（Dorieann O’Leary）在Instagram影片以文字說明，在道路交通事故中，沙魚夾可能造成傷害；若頭部被猛烈地向後撞擊到車內座椅頭枕上，金屬沙魚夾可能會導致頭部、頸部和頭皮受傷；它們可能會卡在頭皮，造成撕裂傷，甚至需動手術才能取出。

一位退休的加護病房護士表示認同並提醒網友，在車禍發生時，它們會嵌入顱骨裡。另一位網友說，她是法醫調查員，她開車時絕對不會戴沙魚夾；另一人也說，她的8歲女兒非常喜歡沙魚夾，但她絕不會讓女兒在車上戴。

2023年，一名19歲英國女大學生帕內薩爾（Jeena Panesar），在鄉間道路發生車禍導致車輛翻覆時，因沙魚夾深深嵌進頭部，造成顱骨、臉部及眼窩嚴重受傷。

去年在澳洲，一名22歲的時尚網紅卡特（Ella Carter）也有類似遭遇，因頭上的塑膠沙魚夾而遭受嚴重腦震盪；她告訴網友，如果那是金屬製的，醫生認為可能會奪走她的性命；但顯然她當時狀況不算太慘，還能在救護車上拍攝TikTok影片。

儘管這些沙魚夾既方便又可愛，但若將時尚與可能危及生命的頭部受傷相比，便知該如何取捨了。

精華 FAQ

  • 因為車禍時頭部若猛烈撞上座椅頭枕，沙魚夾可能卡進頭皮或造成撕裂傷，金屬材質甚至可能加重頭部與頸部受傷風險。

  • 2023年英國19歲女大學生車禍翻覆後，沙魚夾嵌入頭部造成顱骨、臉部與眼窩重傷；澳洲22歲網紅則因塑膠沙魚夾造成嚴重腦震盪。

  • 沙魚夾自1980年代以來就是常見髮飾，近年因復古與Y2K風潮回流，加上名人示範與價格選擇多元，成為Z世代喜愛的配件。

沃爾瑪

上一則

🎙️從息肉到癌症可能要10年以上 45歲就該關注這項篩檢

下一則

開學後孩子喊肚子痛、想吐別當藉口 醫揭「開學焦慮」警訊

延伸閱讀

韓女市場街騎滑板車遭撞亡 母:想抱抱女兒但做不到

韓女市場街騎滑板車遭撞亡 母:想抱抱女兒但做不到
頭撞到檢查正常未必沒事 醫：若久暈失眠恐腦震盪恐

頭撞到檢查正常未必沒事 醫：若久暈失眠恐腦震盪恐
紐約華裔護士值完夜班被車撞死 肇事駕駛逃逸

紐約華裔護士值完夜班被車撞死 肇事駕駛逃逸
華裔護士被超速車撞死 醫院同事發起悼念

華裔護士被超速車撞死 醫院同事發起悼念

熱門新聞

景甜（左）微博中也很多與成龍合照。（取材自微博）

景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」

2026-08-29 03:35
郵輪示意圖。（美聯社）

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

2026-09-03 14:25
乘客登機時，空服員會順便確認手提行李是否符合航空公司的尺寸與數量規定，並注意是否有可能被列為危險物品的東西。（示意圖/AI生成）

空服員機艙口迎接不只為說「歡迎登機」 其實暗藏多重目的

2026-08-31 19:35
一名日本農家媽媽分享「免出力剖南瓜」方法，不需要用力硬壓，就能讓整顆南瓜俐落分成兩半。南瓜示意圖。（取材自pexels.com@Alexas Fotos ）

南瓜太硬別再使勁切 農家媽媽教「免出力輕鬆剖」

2026-09-02 21:25
鳳梨酥是台灣知名美食。示意圖，非新聞事件圖。(聯合報系資料照)

她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點

2026-08-28 23:35
如果有家人可以從你的銀行帳戶資金中受益， 需要指定一位或多位家庭成員為受益人。（美聯社）

銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處

2026-08-29 10:52

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見