我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

秋天能繼續結果收成 夏末整理花園別急著剷除它們

「能回來是幸，不能回來是命」美台連線紀念黑蝙蝠中隊

牙膏、果醬等常見甜味劑 證實與中風、心臟病有關

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
果醬。Image by Pexels from Pixabay
果醬。Image by Pexels from Pixabay

木糖醇是一種糖醇，常用於口香糖、牙膏、果醬、優格和冰淇淋等產品中，用以增加甜味，但一項研究顯示，人體血液中木糖醇含量過高和重大心血管事件的風險增加有關，在目前產品中木糖醇含量持續增加的情況下，木糖醇對心血管的安全性有必要進行進一步研究。

衛報（The Guardian）報導，一項研究發現，血液中木糖醇含量過高和重大心血管事件的風險增加有關，這項研究是同類研究中規模最大的，研究結果在今年於慕尼黑舉辦的歐洲心臟學會（European Society of Cardiology）年會中發表，該年會是全球規模最大的心臟會議。

研究人員對1萬7710名受試者進行了調查，將血液中木糖醇含量最高的25%群體與含量最低的25%群體進行比較，發現在六年內，那些血液中木糖醇含量最高的群體死亡、心臟病發或中風的機率比含量最低的群體高出57%，即使在30年後，含量最高的群體發生上述心臟病事件的機率也高出18%。

結合中位四分位數的數據來看，兩個研究群體的結果均呈現出劑量依賴關係（dose-dependent relationship），也就是血液中木糖醇含量越高，心血管事件發生率越高。

研究團隊也發現，無論年齡和性別等基準特徵，木糖醇都會導致心血管事件的風險持續增加。

並未參與這項研究的歐洲心臟學會傳播委員會專家成員阿塔爾教授（Dan Atar）說，人工甜味劑在現代社會被廣泛接受，其安全性評級良好，也獲得監管機構的認可，但這項觀察性研究顯示，木糖醇對大眾的心血管事件有長期負面影響。與所有觀察性研究一樣，因果關係難以推斷，但這項研究表明，有必要對這個具有重要社會意義的主題進行進一步研究。

英國心臟基金會（British Heart Foundation）資深營養師史丹福（Dell Stanford）說，心臟健康風險會隨著時間而累積，因此確保添加到食品中的成分不會增加這些風險非常重要，木糖醇等人工甜味劑存在於許多食品和飲料中，人們可能認為這是更健康的選擇，因此攝取量可能超出自身認知，該研究進一步證實了人工甜味劑可能對人體健康產生影響。

精華 FAQ

  • 研究發現，血液中木糖醇含量較高的人，發生死亡、心臟病發作或中風等重大心血管事件的機率也較高，且呈現濃度越高、風險越大的趨勢。

  • 研究團隊調查1萬7710名受試者，將血液中木糖醇含量最高的25%與最低的25%比較，並追蹤6年與30年的心血管事件發生率，結果都顯示高濃度族群風險較高。

  • 歐洲心臟學會專家認為，這是重要的觀察性研究，但尚難直接推論因果關係；由於木糖醇廣泛存在於食品與牙膏等產品中，仍有必要進一步研究其長期心血管影響。

中風 心臟病

上一則

比「欒念」更適合當男友？ 「早春」男二溫柔圈粉 悲劇結局逼哭全網

下一則

中國壽司郎驚見男童「尿在杯子裡」竟還喊：誰要喝檸檬

延伸閱讀

百康仁德醫師建議：減少含糖飲料攝取 預防疾病找上門

百康仁德醫師建議：減少含糖飲料攝取 預防疾病找上門
心臟科醫師示警：含糖飲料大家都要盡量少喝

心臟科醫師示警：含糖飲料大家都要盡量少喝
喝全脂牛奶不一定會胖 研究：每日適當份量不影響體重、血脂

喝全脂牛奶不一定會胖 研究：每日適當份量不影響體重、血脂
不必上健身房 1簡單習慣降低4成心血管疾病風險

不必上健身房 1簡單習慣降低4成心血管疾病風險

熱門新聞

郵輪示意圖。（美聯社）

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

2026-09-03 14:25
景甜（左）微博中也很多與成龍合照。（取材自微博）

景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」

2026-08-29 03:35
一名日本農家媽媽分享「免出力剖南瓜」方法，不需要用力硬壓，就能讓整顆南瓜俐落分成兩半。南瓜示意圖。（取材自pexels.com@Alexas Fotos ）

南瓜太硬別再使勁切 農家媽媽教「免出力輕鬆剖」

2026-09-02 21:25
乘客登機時，空服員會順便確認手提行李是否符合航空公司的尺寸與數量規定，並注意是否有可能被列為危險物品的東西。（示意圖/AI生成）

空服員機艙口迎接不只為說「歡迎登機」 其實暗藏多重目的

2026-08-31 19:35
賓州大學心理學教授、「恆毅力」作者達克沃斯在紐約時報客座評論刊文，揭開成功人士真正共有、卻最容易被忽略的一個習慣。（路透／Alamy）

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

2026-09-03 04:00
搜狐網分享不合群卻智商很高的3個星座。(圖／AI生成)

不合群但智商超群 3星座「不走尋常路」成為人生贏家

2026-08-29 22:51

超人氣

更多 >
9月3生肖迎來翻身運 告別事業低潮 商機、貴人接連上門

9月3生肖迎來翻身運 告別事業低潮 商機、貴人接連上門
Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多

Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多
桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追

桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追
聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對

聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對
美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底

美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底