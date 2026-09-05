牙膏、果醬等常見甜味劑 證實與中風、心臟病有關

果醬。Image by Pexels from Pixabay

木糖醇是一種糖醇，常用於口香糖、牙膏、果醬、優格和冰淇淋等產品中，用以增加甜味，但一項研究顯示，人體血液中木糖醇含量過高和重大心血管事件的風險增加有關，在目前產品中木糖醇含量持續增加的情況下，木糖醇對心血管的安全性有必要進行進一步研究。

衛報（The Guardian）報導，一項研究發現，血液中木糖醇含量過高和重大心血管事件的風險增加有關，這項研究是同類研究中規模最大的，研究結果在今年於慕尼黑舉辦的歐洲心臟學會（European Society of Cardiology）年會中發表，該年會是全球規模最大的心臟會議。

研究人員對1萬7710名受試者進行了調查，將血液中木糖醇含量最高的25%群體與含量最低的25%群體進行比較，發現在六年內，那些血液中木糖醇含量最高的群體死亡、心臟病 發或中風 的機率比含量最低的群體高出57%，即使在30年後，含量最高的群體發生上述心臟病事件的機率也高出18%。

結合中位四分位數的數據來看，兩個研究群體的結果均呈現出劑量依賴關係（dose-dependent relationship），也就是血液中木糖醇含量越高，心血管事件發生率越高。

研究團隊也發現，無論年齡和性別等基準特徵，木糖醇都會導致心血管事件的風險持續增加。

並未參與這項研究的歐洲心臟學會傳播委員會專家成員阿塔爾教授（Dan Atar）說，人工甜味劑在現代社會被廣泛接受，其安全性評級良好，也獲得監管機構的認可，但這項觀察性研究顯示，木糖醇對大眾的心血管事件有長期負面影響。與所有觀察性研究一樣，因果關係難以推斷，但這項研究表明，有必要對這個具有重要社會意義的主題進行進一步研究。

英國心臟基金會（British Heart Foundation）資深營養師史丹福（Dell Stanford）說，心臟健康風險會隨著時間而累積，因此確保添加到食品中的成分不會增加這些風險非常重要，木糖醇等人工甜味劑存在於許多食品和飲料中，人們可能認為這是更健康的選擇，因此攝取量可能超出自身認知，該研究進一步證實了人工甜味劑可能對人體健康產生影響。