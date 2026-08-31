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現在種下這些植物 為秋天庭院增添色彩

編譯周靜芝/即時報導
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三色堇點亮漸趨黯淡的花園，秋季種植的三色堇會在春天重新冒出。(美聯社)
三色堇點亮漸趨黯淡的花園，秋季種植的三色堇會在春天重新冒出。(美聯社)

曬了一個夏天，門廊上吊籃花盆裡一年生花卉或許早已乾枯焦褐，美聯社專欄作家達米亞諾（Jessica Damino）表示，雖然酷熱造成這些植物死亡，但疏於照料也是原因之一；隨著九月將至，是時候讓季節的庭院煥然一新了。

這些植物為秋日增添一抹繽紛

三色堇（pansies）一向是達米亞諾秋季的首選，那橙、紫、黃相間的「笑臉」，能點亮漸趨黯淡的花園；且秋季種植的三色堇會在春天重新冒出，準備迎接另一個花季。與多數一年生植物不同，三色堇是因夏季的酷熱而凋謝，而非寒冬。

達米亞諾說，她也在前院花床邊緣種了「秋之喜悅景天」（Sedum Autumn Joy），這是適種在3至9區的多年生植物，花色會隨季節變換；春天時呈綠色的花朵會逐漸略帶粉紅色彩，隨著夏季到來顏色逐漸加深，到了九月中旬便會呈現出與秋季相襯的酒紅色，是每個階段都能與四季契合的開花植物。

不妨種上菊花並留下它們

達米亞諾指出，當夏季一年生植物凋謝時，不妨用菊來取代它們，但別在季節結束時將它們拔除，任其自然生長，它們便會年復一年回歸，輕鬆為秋日增添風采。

爆竹花（Firecracker plant）是另一易於照料且耐熱的選擇，醒目的橘色管狀花朵能吸引蜂鳥。它在8至11區可耐寒，在較涼爽地區則可作為一年生花卉種植，花期從春季持續至初霜，不過同樣可在秋季種植，搭配其他盆栽植物，更能營造出醒目的視覺效果。

變葉木（Croton）是觀葉植物，擁有黃、橙葉脈的大片綠色葉片，在熱帶以外地區通常被視為室內盆栽，但達米亞諾說，它同樣能種在花壇，特別是在秋季的園藝佈置中。

別忘了灌木與蔬菜

像Encore與Perfecto Mundo這類會重複開花的杜鵑，雖然與它們的近親一樣在春季開花，但會一直開至霜降為止。請查閱具體品種，以確保它們在您的氣候區具有耐寒性。

爆竹紅（Russelia equisetiformis）雖與爆竹花並無關係，但同樣擁有垂墜拱形的枝條，高3至5英尺的灌木上綴滿鮮紅管狀花朵，深受蜂鳥與蝴蝶喜愛。它在9至11區可耐寒。

彩虹甜菜（Rainbow chard）除可食用外，其橙、紅、黃、紫的葉柄與綠色葉片與秋季完美契合。美化庭院之餘，摘下後可加入鹽、胡椒與蒜末清炒。

迷你紅、橙、紫色觀賞辣椒也能成為有趣的視覺焦點，但由於觀賞植物使用的農藥，應僅將其視為裝飾用途，何況它們的味道也很糟。

觀賞用高麗菜和羽衣甘藍雖說可以食用，但基於同樣理由，最好將用途限於花園內。它們能增添質感與色彩，紫、綠或白色葉片能保持新鮮，直至氣溫降至冰點以下。

精華 FAQ

  • 文章首推三色堇與菊花。三色堇耐秋涼、春天還會再開；菊花則可在花季結束後保留，讓它自然生長，隔年再回來綻放。

  • 可選秋之喜悅景天、爆竹花與變葉木。景天會隨季節變色，爆竹花耐熱且吸引蜂鳥，變葉木則以黃橙葉脈帶來濃厚秋意。

  • 彩虹甜菜與觀賞用高麗菜、羽衣甘藍都很適合。前者可食用又有多彩葉柄，後兩者則以紫綠白葉色增添質感，但多作觀賞較佳。

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