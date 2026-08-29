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超細纖維乾髮巾 減少吹風機對頭髮傷害

編譯彭馨儀／即時報導
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用吹風機吹乾頭髮容易造成傷害。（取自123RF）
用吹風機吹乾頭髮容易造成傷害。（取自123RF）

專家警告，不要使用熱造型(Heat styling)工具對待頭髮。

哈芬登郵報(HuffPost)報導，對於長髮或需要精心照顧頭髮的人來說，洗頭簡直是噩夢。尤其是濃密及腰的長髮，很多人都怕洗頭、吹乾和造型太費力，特別是吹乾最容易傷害頭髮。幸運的是，現在有一款備受好評的超細纖維乾髮巾(microfiber hair towel)，不僅能縮短吹乾時間，還能改善頭髮健康。

「熱造型會損傷頭髮，因為高溫會從結構與化學層面改變髮絲(hair strand)纖維，」Arey創始人兼毛髮學家(trichologist)傑斯莫爾(Jay Small)說，「當熱造型工具溫度超過356華氏度時，皮質層(cortex)內的永久性角蛋白(keratin proteins)就會融化，導致頭髮失去天然彈性、強度與定型能力。」

而根據斯莫爾的解釋，超細纖維毛巾或許是比熱造型更好的選擇。斯莫爾指出，「超細纖維毛巾由極其細密的纖維編織而成，形成完全光滑的表面，使毛巾能順滑地滑過濕髮，不會勾住或損傷毛鱗片(cuticle)，」他補充說明，由於超細纖維具極強吸水性，能自然吸走髮絲水分，也可以縮短整體用吹風機的機械烘乾或吹乾時間，並減少所需的熱造型次數。」

斯莫爾並沒有推薦特定的毛巾產品，所以哈芬登郵報便開始尋找容易買到且廣受歡迎的的款式，最終在亞馬遜(Amazon)發現這款高評價的超細纖維乾髮巾，有2件裝與3件裝可選，都是可以快速吸收大量水分，無需用力揉搓髮絲，避免造成斷裂，而這種材質能夠減少毛躁，適用於各種髮質，還可以吸收大部分水分，有效避免吹風機的熱傷害，許多評價也證實它能夠明顯縮短吹乾時間。

使用過的消費者分享，這款乾髮巾輕巧易戴，洗髮後包起頭髮也不會晃動。它採用彈性環扣設計，可輕鬆折疊收納，方便旅行或去健身房攜帶。這種小改變能讓日常生活更輕鬆。

總之，超纖維乾髮巾能帶來顛覆性的護髮體驗，且多入裝方便隨時替換乾淨毛巾。趕快加入購物車買一包，你的頭髮會感謝你的。

精華 FAQ

  • 因為高溫會從結構與化學層面改變髮絲，當溫度過高時，皮質層內的角蛋白可能受損甚至融化，讓頭髮失去彈性、強度與定型能力。

  • 它的纖維細密且表面光滑，不易勾扯毛鱗片，還能快速吸走大量水分，讓頭髮提早變乾，進而縮短吹風機使用時間，降低熱傷害。

  • 消費者認為它輕巧好戴、包頭不易晃動，並有彈性環扣方便收納，適合旅行或健身房使用；多入裝也便於替換乾淨毛巾。

纖維

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