不必上健身房 1簡單習慣降低4成心血管疾病風險

爬樓梯可預防心血管疾病。（圖／123RF）

不用上健身房 ，日常生活中的習慣也能增進健康。一項研究分析顯示，和不爬樓梯的人相比，爬樓梯者死於心血管疾病 的風險少了將近4成，因任何原因死亡的風險也低超過2成，罹患心臟病 、中風和心臟衰竭的可能性也較低。

紐約郵報（New York Post）報導，英國東安格里亞大學（University of East Anglia）諾維奇醫學院（Norwich Medical School）的瓦希里烏（Vassilios Vassiliou）在新聞稿中指出，心血管疾病是全球的首要死因，病例數在1990至2019年間幾乎增加一倍。

東安格里亞大學和諾福克與諾維奇大學醫院（Norfolk and Norwich University Hospital）的學者的一項分析指出，爬樓梯的人和不爬的人相比，死於心血管疾病的風險少了39%，因任何原因死亡的風險也少24%。

研究人員回顧將近1900個研究，分析了來自九項研究超過48萬人的數據，這些研究的中位追蹤期為14年，參與研究者為年齡35至84歲健康的人和有心臟問題病史者；這項研究結果刊登於「美國心血管藥物期刊」（American Journal of Cardiovascular Drugs）。

研究結果發現，爬樓梯和降低死亡風險之間存在關聯，但不能代表爬樓梯本身能延長壽命。

爬樓梯是一項簡單但有效的運動方式，因為需要身體不斷地對抗重力，可以鍛鍊多個肌肉群，同時帶來增強心血管健康和肌力的益處。

分析中的一項大型研究指出，每天爬大約六層樓高的階梯可能帶來最大益處，但研究人員說還需要更多研究來確定最佳爬樓梯量。

瓦希里烏說，全球超過四分之一的成年人未能達到建議運動量，而久坐、抽菸、不良的飲食習慣和肥胖都可能導致心血管疾病。

研究人員說，爬樓梯是完全不需要成本的運動，人們可以在家中、工作地點和公共場所進行，對沒有太多時間運動或不方便運動的人來說是不錯的選擇。

諾維奇醫學院的研究員帕多克（Sophie Paddock）說，即使是短暫的體能活動也能對健康產生有益的影響，因此，將短暫的爬樓梯運動融入日常生活中應該是個切實可行的目標。