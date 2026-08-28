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好市多攜手SCAN健康計畫 將推保險產品專為年長者設計

編譯周靜芝/即時報導
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好市多將向特定會員提供聯邦醫療保險方案。(美聯社)
好市多將向特定會員提供聯邦醫療保險方案。(美聯社)

好市多Costco）即將向特定會員提供聯邦醫療保險（Medicare）方案，這是這家倉儲式賣場一項全新且首開先例的健康保險計畫的一部分。

福斯財經網（Fox Business）報導，好市多已與SCAN Health Plan攜手，後者是全美規模最大的非營利聯邦醫療保險優勢計畫（Medicare Advantage）之一，專注於年長者醫療保健；該保險公司於日前宣布了這項合作。

根據合作協議，雙方將在未來幾年內推出專為年長者設計的保險產品組合。待監管機構批准後，該系列產品可能包含改版的藥房服務體驗、Medflex非處方藥福利、視力保健、聽力醫療福利等。

據華爾街日報報導，這些保險計畫將於好市多門市販售，亦可透過保險代理人及網站購買。

由於審查與核准程序仍在進行中，雙方尚未透露這些保險方案確切的上市時間。SCAN目前為加州、亞利桑納州、內華達州、德州、新墨西哥州及華盛頓州的33個郡的會員提供服務。

SCAN表示，這項計畫目的在解決許多年長者在獲取醫療照護與服務時所面臨的不順暢體驗，並將為年長者在處理健康保險時帶來更多價值與更佳體驗。

SCAN集團及健康計畫執行長傑恩（Sachin Jain）表示，對於數百萬依賴聯邦醫療保險優勢計畫的年長者而言，該計畫的未來取決於建立強大的夥伴關係，使醫療保健更易取得、更緊密連結，並更無縫地融入日常生活。

傑恩指出，年長者希望獲得更易理解、更能回應需求，並植根於所信任組織的醫療保健服務，SCAN與好市多擴大的合作關係，將為雙方打下堅實基礎，以探索新方法來協助人們保持健康與獨立，同時提供彼此皆卓有信譽的品質、價值與服務。

好市多執行長瓦克里斯（Ron Vachris）說，與SCAN的合作是該公司承諾為顧客創造價值的延伸，40多年來，好市多始終傾聽會員心聲，並透過在日常必需品上提供穩定價值以及擴展健康服務項目，贏得了會員的信任。

他強調，選擇SCAN作為合作夥伴，為年長者提供更優質的醫療保健體驗，正是這項承諾的延伸。雙方已就年長者最重視的事項達成共識，深化合作關係將能在此一基礎上為會員創造價值。

精華 FAQ

  • 好市多是與SCAN Health Plan合作。SCAN是全美規模最大的非營利Medicare Advantage之一，長期專注於年長者醫療保健，這次合作將共同開發新保險方案。

  • 待監管機構批准後，產品組合可能包括改版的藥房服務體驗、Medflex非處方藥福利，以及視力保健、聽力醫療福利等，主要針對年長者需求設計。

  • 好市多表示，這是延伸其長年重視會員價值的承諾；SCAN則希望改善年長者取得醫療照護的不順暢體驗，讓保險服務更易理解、取得更便利。

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