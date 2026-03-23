我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝女大生湖邊散步突遭無證客槍殺 犯案前曾兩度被釋

川普：和談若奏效 荷莫茲海峽將迅速重啟 美伊共同控制

睡眠呼吸中止不治療 恐提高罹患帕金森氏症風險

編譯廖振堯／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一項新研究發現睡眠呼吸中止症除了引發心臟疾病，若未及早治療還可能有更高風險罹患帕金森氏症(Parkinson’s disease)。示意圖。（圖／123RF）
一項新研究發現睡眠呼吸中止症除了引發心臟疾病，若未及早治療還可能有更高風險罹患帕金森氏症(Parkinson’s disease)。示意圖。（圖／123RF）

阻塞性睡眠呼吸中止症(obstructive sleep apnea)是種慢性疾病，會導致患者在睡眠時反覆出現呼吸道阻塞。美國此疾病影響數千萬人，可能造成夜間頻繁驚醒或喘不過氣，若未治療還可能引發包括心臟疾病在內的長期併發症。而一項新研究發現除了心臟疾病，若未及早治療還可能有更高風險罹患帕金森氏症(Parkinson’s disease)。

華爾街日報報導，發表於「美國醫學會神經學期刊」(JAMA Neurology)的一項研究分析了1999年至2022年間超過1100萬名退伍軍人的醫療紀錄，發現患有阻塞性睡眠呼吸中止症的人，比沒有此症狀的人更可能發展帕金森氏症。

研究共同作者、奧勒岡健康與科學大學(Oregon Health & Science University School of Medicine，OHSU)助理教授史考特(Gregory Scott)表示，這並不代表他們一定會得到帕金森氏症，但確實大幅提高了風險。

帕金森氏症是第二常見的年齡相關神經退化性疾病，主要影響運動神經系統，症狀為顫抖、肢體僵硬、運動功能減退、步態異常等，目前無法治癒。研究檢視的退伍軍人中，約有14%患阻塞性睡眠呼吸中止症，未接受治療的患者在多年後罹患帕金森氏症的可能性，幾乎是無患病者的兩倍。研究大多數受試者為男性，平均年齡為60歲。

不過若患者使用持續正壓呼吸器(CPAP)以保持呼吸道暢通，其未來罹患帕金森氏症的風險會降低。研究第一作者、OHSU助理教授尼爾森(Lee Neilson)說：「如果你停止呼吸而血氧沒有維持在正常水平，你的神經元大概也無法在正常水平運作。」

發布在「睡眠醫學」(Sleep Medicine)的另一項研究，利用疾病防治中心(CDC)的廣泛流行病學線上資料庫(CDC WONDER)資料庫，分析了1999年至2020年間美國25歲以上人口的睡眠呼吸中止症和高血壓相關死亡率，發現1999年至2020年間，共通報71495起與睡眠呼吸中止症、高血壓相關的死亡案例；依年齡調整後的整體死亡率從1999年的0.17(每10萬人)大幅上升至2020年的4.14，男性的2.13又高於女性的0.96死亡率，且男性近年增幅更為明顯。

上一則

酪梨有助心血管健康 何時吃最好 4方法準確判斷熟了沒

下一則

央視調查：長途運輸「休眠」麻醉 活魚喝了工業酒精上餐桌

延伸閱讀

一年撞壞3輛車…浙男疑「中邪」醫生一查不對勁

一年撞壞3輛車…浙男疑「中邪」醫生一查不對勁
過量飲用含糖飲料 青少年焦慮症風險增高34%

過量飲用含糖飲料 青少年焦慮症風險增高34%
每晚睡滿7小時 阻2型糖尿病上身

每晚睡滿7小時 阻2型糖尿病上身
華裔免疫學者研究：曾新冠重症 肺癌風險增

華裔免疫學者研究：曾新冠重症 肺癌風險增

熱門新聞

好市多的Aiden & Ivy Sereen布面模塊沙發六件組近期在網路上爆紅，好評連連。好市多示意圖。(記者黃筱晴／攝影)

好市多六件式沙發爆紅 網友讚：價格划算、靈活拼裝又舒適

2026-03-18 22:25
水電師傅指出，排水管偶爾堵塞並不代表濫用，但若同一排水口反覆堵塞、多個排水口同時出現問題，或清理後仍排水緩慢，可能已形成不良使用習慣。(取材自Pixabay @Semevent)

水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了

2026-03-18 23:20
古裝女神榜單揭曉。左為陳都靈、右為李沁。（取材自豆瓣）

古裝女神榜單揭曉 李沁古典端莊、冠軍的她氣質像「畫中人」 

2026-03-20 21:25
煮水煮蛋時只要注意三個重點，就能告別手殘，輕鬆剝除蛋殼。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Ron Lach）

水煮蛋保存有期限 三技巧告別手殘輕鬆剝好蛋殼

2026-03-21 01:20
美國學生Catherine Work選擇到中國留學，表示當地生活成本較低，而且畢業後更有發展空間。畢業示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Bunly Hort）

美國女子兩次留學中國 感嘆生活成本與課程CP值更高「畢業後更有出路」

2026-03-18 20:25
4生肖特別願意成為家庭中的推動者，幫助整個家庭的氛圍變得積極向上。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Askar Abayev）

托舉全家人一同進步 4生肖氣場強大帶動家族豐足

2026-03-16 21:25

超人氣

更多 >
亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」
伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了

伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了
眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上

眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上
70年前故宮文物台灣初登場 這只白螺憑神奇傳說比翠玉白菜還紅

70年前故宮文物台灣初登場 這只白螺憑神奇傳說比翠玉白菜還紅
拉瓜迪亞機場客機撞消防車 2飛行員罹難 機場關至下午2時

拉瓜迪亞機場客機撞消防車 2飛行員罹難 機場關至下午2時