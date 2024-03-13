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「放大」小宅 主打收納 裝潢5招 住得溫馨

文／記者劉小川
衣服用掛的，整齊又不會有皺摺，找的時候也方便。(圖/123RF)
衣服用掛的，整齊又不會有皺摺，找的時候也方便。(圖/123RF)

面對越來越高的房價，許多人想要買房子，卻只能越買越小，導致居住的生活空間越來越有限，因此更要懂得利用空間，讓居家環境更有品質。資深裝潢老師傅就提醒，買了新房子後，居家設計有5個重點要注意，才能真正改善居住環境，讓家裡住起來愈來愈舒適。

1、衣櫃抽拉式軌道

收納空間，並非越多越好。重點是要用起來順手，房子才會住起來越來越舒適。例如：衣櫃內做摺疊區域的話，衣服疊起來就會有皺摺，且都堆疊在一起，想找一件衣服也很難；如果改裝成抽拉式的軌道，衣服用掛的，整齊又不會有皺摺，找的時候也方便拖拉，是非常直觀的收納方式。

師傅提醒，電視櫃、餐廳櫃，都是以平拉門的方式，那麼收納東西進去時，放置比較深處的地方，就會變得鮮少的使用，久而久之東西不僅過期，還造成了浪費。但如果在裡面加上一些小抽屜的收納，就會讓取物件時的方便性提高，也順便提醒自己，還有一些東西是自己經常看不見、沒用到的。

2、每個空間的收納

良好的收納，家裡的空間才不會雜亂無章。(圖/123RF)
良好的收納，家裡的空間才不會雜亂無章。(圖/123RF)

收納的主因，是害怕家裡的空間看起來雜亂無章。從回家進門的那一刻，進入玄關，換鞋時，鞋櫃的收納就非常重要；客廳與餐廳皆有收納櫃，看起來才不會影響一整天疲累的身心；臥室的收納，主要來自衣櫃，主要在衣櫃上的整理，需要有一定的規則性，讓自己挑選衣服、摺起衣服的那一刻，感到身心舒暢，才是最舒服的收納；浴室收納其實也需要適當的規畫，就例如囤貨的那些洗漱用品，可以有一個固定的擺放位置，讓取用、需要的人，都知道該往何處取，最好也是擺放順手。

3、開放式的書櫃格

只有格子的櫃體，同樣也是收納順手的一個好東西。為了避免在空間上有過大的壓迫感，這種穿透式的格子櫃體，無論是放置在玄關當鞋櫃、放置在餐廳邊當放置冷水壺、水杯茶具等的地方，取用順手，且也美觀，留給自己一個方便的收納是家裡舒適的最主要來源。

4、公共空間的運用

浴室的乾濕分離是較好的設計。（本報資料照片）
浴室的乾濕分離是較好的設計。（本報資料照片）

一般家庭房子格局比較小，但人多時，就會出現在使用公共設施，如廁所時就需要排隊使用，因此在設計時，就要好好斟酌考慮該如何解決空間上的使用問題。例如：浴室的乾濕分離，把浴室跟洗漱、淋浴分開，不僅可以減少沒必要的排隊，占地面積也不多，足夠一個家庭使用。譬如廚房空間小，在煮飯時，多一個人就覺得空間擁擠，這樣的空間，不僅感到擁擠還有安全的疑慮，建議只要在廚房加個中島，能當放置備餐的地方，還能運用成餐桌的設計，就是一個舒適，又讓家人一起參與的溫馨兼備。

5、舒適溫馨的照明

照明是家中設計非常重要的一個環節。（本報資料照片）
照明是家中設計非常重要的一個環節。（本報資料照片）

照明是家中設計非常重要的一個環節。一般的家庭裝修，就要避免，一個開關整間通亮的那種設計。有些角落的昏暗，是家庭少了溫馨感的主要來源。建議採用多光源的方式，均勻分佈每個地方皆可點亮。另外照明設計，盡可能做「間接照明」，尤其像是床頭、餐桌、客廳，其實這些細節都需要考慮到。因為直接照明，不僅讓人感到刺眼，照亮的區塊也不均勻，少了溫馨感的區塊，就讓人住起來不舒適。

房子越小，在設計裝修居家時，要注意的細節就更多。哪怕只是租屋，也不要住起來就不像自己的家。只要稍加妝點，無論是住在何處，都要讓自己生活過得舒適。

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