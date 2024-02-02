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混用清潔劑恐嗆傷 一圖看懂清潔劑「中毒表」

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
（圖／健康醫療網）
（圖／健康醫療網）

農曆春節將至，家家戶戶捲起衣袖除舊布新，許多民眾會使用清潔劑對付陳年汙垢，但市面上清潔劑琳瑯滿目且配方不同，使用時如有不慎可能危害健康。台北市環保局曝光清潔劑混用「中毒表」與解毒秘訣，提醒民眾務必遵守「通風」、「隔絕」、「一次一種」3大使用原則，安全輕鬆地整理居家環境。

新聞上時有民眾因誤混用清潔劑導致嗆傷，甚至致命的案例，如：漂白水主要成分為次氯酸鈉，若與含鹽酸成分的清潔劑混合使用，則會產生有毒的氯氣；鹽酸與疏通劑（主要成分為氨水）一起使用，也可能產生有毒和腐蝕性氣體，危害身體健康。

▲漂白水主要成分為次氯酸鈉，若與含鹽酸的清潔劑混用，會產生有毒的氯氣。（台北市政府環境保護局提供）

掌握3要點 除舊布新才安心

水質病媒管制科技正林晉丞表示，民眾最常見混用導致中毒的清潔劑為「鹽酸＋消毒水」，危險程度則依使用量與是否通風而定。為了預防清潔劑傷害，呼籲民眾在使用時應謹守「通風」、「隔絕」、「一次一種」3大使用原則，掌握清潔劑使用的撇步，讓年終大掃除輕鬆無負擔。

「通風」

使用時維持現場環境通風，減少有害氣體的吸入。

「隔絕」

使用適當裝備，如：手套、口罩，減少與清潔劑的直接接觸或吸入。

「一次一種」

每次只使用一種清潔劑，避免不同品項混合使用。

不慎接觸腐蝕性溶液怎麼辦？

如民眾使用時不慎發生意外，接觸到腐蝕性溶液，環保局建議接觸面要趕緊沖水15至20分鐘以上，並保護好傷口馬上送醫；不小心吞入酸鹼性物質也千萬不要催吐，應緊急前往醫院急診，以免二次傷害。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60660

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