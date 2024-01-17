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大掃除別漏掉餐具、廚具 出現3情況應立即丟棄

健康醫療網／記者吳儀文報導
（圖／健康醫療網提供）
（圖／健康醫療網提供）

農曆春節將近，許多民眾會趁這時候進行大掃除，清潔家中的每個角落，不過在大掃除時可別漏掉「餐具、廚具」整理。林口長庚醫院毒物中心主任顏宗海提醒，如果民眾發現家中的餐具、廚具有3情況時，應丟棄換新以免影響健康。

廚房食物殘渣、油汙等若未清潔乾淨，容易受到環境微生物汙染產生病菌，一旦接觸到水、食物等，吃下肚後就有可能造成食物中毒、急性腸胃炎等症狀。

而餐具、廚具的清潔也相當重要，即使家中廚房不開伙，但餐具卻是每個人會天天使用的。顏宗海主任表示，餐具、廚具若未清潔乾淨，一樣要擔心微生物汙染造成食物中毒、急性腸胃炎等可能性。

此外，顏宗海主任指出，家中餐具、廚具如果有以下3種情況時，應丟掉換新：

發霉：

竹筷、木筷、砧板等木製餐具、廚具，如果有看到發霉就應丟棄，因為除了有黴菌汙染外，也可能會帶來微生物，如果繼續使用吃下肚後容易有食物中毒、急性腸胃炎等。

生鏽：

像不鏽鋼材質的餐具、鍋碗瓢盆，雖然較耐用，但有可能會生鏽，或是因長期使用出現刮痕等，這時都應淘汰換新。

美耐皿餐具有刮痕、使用2年以上：

美耐皿餐具不易打破，家中若有小小孩時可能會傾向於使用這類材質的餐具，但美耐皿是環保回收材質7號，它是三聚氰胺、甲醛的聚合物，不能裝熱的食物而且有一定的壽命，如果已有刮痕或是使用超過2年就應換新，以免溶出三聚氰胺，長期下來可能會增加腎結石等風險。

使用完就應整理乾淨減少風險

民眾可以檢查一下家中的餐具、廚具是否有以上情形，趕緊「除舊布新」。不過，顏宗海主任強調，不管是用什麼樣的餐具、廚具，都建議使用完後應馬上清理，最好是在當天就清理乾淨，才不易有微生物汙染、增加感染風險。

另外顏宗海主任也提醒，餐具、廚具清潔後，別忘了要晾乾或放入烘碗機中烘乾後再收起來，保持乾燥才能減少微生物孳生的可能性。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60499

天使

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