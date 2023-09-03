TOMY高腳餐椅「螺栓鬆動」致幼兒跌落 急召回北美8.5萬張椅子

嬰幼兒用品公司TOMY International高腳餐椅存在設計瑕疵，螺栓鬆動造成20多名幼兒跌落導致瘀傷和擦傷，公司緊急召回北美逾85,000個產品。(美聯社)

嬰幼兒用品公司TOMY International高腳餐椅存在設計瑕疵，螺栓鬆動造成20多名幼兒跌落導致瘀傷和擦傷，公司緊急召回北美逾85,000個產品。

美國消費品安全委員會（CPSC）證實，嬰幼兒用品公司TOMY International的Boon Flair與Flair Elite型號的高腳餐椅存在設計瑕疵，用於固定座位的螺栓會鬆動，使座椅與底座分離導致嬰幼兒跌落。

TOMY International主動召回在美國及加拿大 各83,000和2,850張餐椅。

截至目前，TOMY International已接獲34宗受傷事件，其中20多人跌落，11人受到瘀青及擦挫傷。

該公司和聯邦監管機構建議消費者立即停用這兩款餐椅，並聯繫官網申請免費更換產品。

兩款餐椅的販售通路涵蓋網路商城及實體店面，包括家居用品零售商 Bed Bath & Beyond、零售百貨超市Target 和玩具反斗城（Toys “R” Us）。

Flair Elite型銷售於2008年至2009年，Flair型則售於2008年1月至2017年2月。

消費者可通過型號和生產日期代碼確認是否買到瑕疵產品。