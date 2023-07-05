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洗手台鏽斑怎麼清？達人力推「番茄醬」：4步驟不費力

聯合新聞網／ 即時報導
有民眾發文詢問，家中洗手台被生鏽的髮夾沾染到，該怎麼做才能清理掉，網友力推「牙膏」、「漂白水」、「醋水」和「檸檬酸」。 （示意圖／ingimage）
有民眾發文詢問，家中洗手台被生鏽的髮夾沾染到，該怎麼做才能清理掉，網友力推「牙膏」、「漂白水」、「醋水」和「檸檬酸」。 （示意圖／ingimage）

想要保持居家環境清潔，除了勤奮打掃，有些得靠生活常識來維護。有民眾想知道家中洗手台被生鏽的髮夾沾染到，該怎麼做才能清理掉，釣出網友專業解答。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」貼出一張照片，只見洗手台上有一些汙漬，原PO說家裡廁所的洗手台，被生鏽的髮夾染到，想知道有什麼方法可以清掉，貼文一出，吸引大批網友留言「+1，想知道」。

有人說，「我自己是拿刷子刷一刷就好，不會告訴你洗面乳跟牙膏都可以試看看」、「牙粉、牙膏、科技海綿」、「牙膏、小蘇打+白醋，以上都不行，就用『白博士』」、「搞不好隨便找張衛生紙搓幾下就掉了」、「敷番茄醬」、「立可白」、「用油漆試試看囉」、「檸檬酸灑在那靜置一下再刷掉，因為我也是有同樣經驗」、「記得可樂好像可以除鏽」、「浴室清潔劑」、「番茄醬有用」、「番茄醬靜置半小時」。

綜觀網友留言，最多人提到「牙膏」、「番茄醬」、「醋水」和「檸檬酸」。有網友表示覺得番茄醬被點名很鬧，事實上，過去YouTube帳號「我是佐藤SATO」就有發布教學影片，表示遇到鏽斑不用費力刷，只要四步驟即可清潔溜溜。在準備好菜瓜布、紗布、保鮮膜和番茄醬這四樣物品後，依序操作如下：步驟一、先評估鏽蝕面積，決定好要倒出多少份量的番茄醬後，接著把番茄醬倒在紗布上；

步驟二、把沾有番茄醬的紗布，直接敷在鏽斑的表面上，且務必要塗上厚厚的一層，這樣清除效果才會好；

步驟三、利用保鮮膜完整包覆在沾有番茄醬的鏽斑區塊，並等待2小時，不過，如果鐵鏽是陳年累積的、物品有一層厚厚的鏽蝕，那就必須把等待時間延長3~6小時；

步驟四、時間到，把保鮮膜和紗布拿下來，再用菜瓜布刷洗。

除了這四樣物品，事實上，過去也有報導指出，洗米水也具備除鏽功能。另外有專家表示，如果物品只有表面輕微生鏽，可利用較粗的海綿或菜瓜布，搭配中性清潔劑與溫水刷洗。

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