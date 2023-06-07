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玫瑰控秒瘋狂 迪奧推玫瑰沐浴3步驟 飄出迷人花香

記者劉小川／台北報導
MISS DIOR玫瑰沐浴儀式三步驟。（圖：迪奧提供）
MISS DIOR玫瑰沐浴儀式三步驟。（圖：迪奧提供）

隨著氣溫變熱，每次回到家中，除了馬上開冷氣外，就是洗一個舒服的澡。許多女人最愛就是玫瑰花香，而迪奧的MISS DIOR就以玫瑰花香而著稱，為了讓女人每次沐浴充滿儀式感，特別推出MISS DIOR玫瑰沐浴儀式，一次有三款不同質地的香氛沐浴單品，創造出完美的沐浴儀式感。

MISS DIOR一直擁有著迷人玫瑰香氣，而且沐浴單品中，除了有甜美花香，還有著格拉斯玫瑰水，一整個散發超迷人香味，讓人一聞就愛上。

Miss Dior玫瑰去角質乳霜與Miss Dior玫瑰泡泡沐浴露。（圖：迪奧提...
Miss Dior玫瑰去角質乳霜與Miss Dior玫瑰泡泡沐浴露。（圖：迪奧提供）

可以先使用MISS DIOR玫瑰泡泡沐浴露，讓沐浴第一步驟就很完美，獨特的粉紅晶透凝露質地，一遇到水就會變成綿密泡沫，可以溫柔清潔肌膚；然後MISS DIOR玫瑰去角質乳霜，有著獨特的乳霜質地，溫和代謝角質，最後的MISS DIOR玫瑰晶亮凝霜，讓肌膚持續保濕，還能散發迷人的珠光。

MISS DIOR 花漾迪奧沐浴皂。（圖：迪奧提供）
MISS DIOR 花漾迪奧沐浴皂。（圖：迪奧提供）

全系列都以甜美可愛的玫瑰色軟管包裝，搭配經典千鳥格紋設計，外出旅行也很適合使用，每個晚上都能帶來完美的玫瑰沐浴儀式。另外還升級MISS DIOR花漾迪奧沐浴皂，以透明粉晶皂體，搭配千鳥格紋，一看到就視覺滿分，剛剛好的泡沫與香氣，讓人著迷。

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