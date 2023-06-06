家中驚見「移動水泥塊」會吃衣服 達人授3招完全根除

清潔示意圖。(取材自ingimage)

你有看過這種蟲嗎？一名女網友日前在家中的牆壁上發現這種神祕的蟲，她清潔過後沒多久又出現，讓她看了相當崩潰，不知道這到底是什麼東西，於是PO上網求助鄉民們，不少人一看秒懂這是「衣蛾」，認為不太好根除。

女網友在臉書 「爆怨2公社」分享兩張照片，只見家中的牆壁上有好幾隻長條型的蟲，遠遠看像是一小塊水泥塊，近看還能發現這種蟲會蠕動，除了黏在牆壁上外，有的還會吊在天花板上。女網友說才清潔牆面沒兩個月，但沒多久又出現，她不知道這到底是什麼東西，也不知道是怎麼出現的，只覺得看了相當噁心。

內行人一眼就秒懂這是什麼生物，「衣蛾幼蟲」、「衣蛾，吃衣服的，家裡要連根清除非常難」、「潮濕的地方都會有，衣蛾」、「衣蛾，會吃衣服。幼蟲用棉屑造窩，就像畫面中看到的這些是牠的窩，像寄居蟹一樣背著窩移動」、「房間太潮濕！這個很難根除，我之前遇過…真的累」、「通常看到一隻代表已經生一堆了」、「衣服如果有一個洞一個洞，可能就是牠咬的」。

還有網友提出解決辦法，「請保持房間濕度50~55趴」、「代表有衣蛾飛到你們家產卵，只要一旦家裡有了這種蟲，妳除濕機要全開了，3到5天，整個家都要除，才有可能全除」、「善用樟腦丸跟除濕機」、「去買樟腦丸回來丟吧，然後保持屋內乾燥」、「兩罐水煙悶一整天，剛好人出去玩一天，保妳整年不見這玩意」。