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旅行過夜 5種小物讓你隨時漂亮

文／記者劉小川
在外面過夜，當然隨時都要美美的。(Getty Images)
在外面過夜，當然隨時都要美美的。(Getty Images)

在外過夜或旅遊，身邊一定要準備一些旅行小物，讓自己隨時保持在最佳狀況，推薦5款過夜小物件，可以隨時都輕鬆又漂亮。

出門美麗不可或缺的一項清潔用品，Makeup Eraser原創魔法卸妝巾隨行款-原創粉擁有不同毛長的雙面設計，短毛面可用來卸除彩妝，長毛面可用來清潔毛孔內的髒污、角質，捨去瓶瓶罐罐麻煩，才能達到輕鬆旅行第一步。

想要一個旅行散心又能有浪漫的豔遇，就要先擁有好口氣。NIX天然漱口水隨身瓶方便攜帶且嚴選天然成分薄荷、維他命Ｅ、蘆薈、海鹽、葡萄柚籽提取物、小蘇打等，有助於口氣維持長時間的清新，在遇到豔遇時不慌不忙的隨時上戰場。 

出門在外旅行，最怕的就是臉上出現小瑕疵。旅行在外通常會待個三到五天，一不小心就會眉毛看起來雜亂、汗毛、腋毛、私處毛就萌芽，有了Tweezerman精緻迷你鑷子組，就是緊急救援小組，旅行期間沒「毛」病。 

在外旅行，最害怕的就是天氣寒冷、乾燥，又不能時常補充身體水分時，嘴唇就會出現脫皮的狀況。Leocrema玻尿酸保濕潤唇膏內含玻尿酸、維他命A、維他命E的護唇膏，在拍照時刻，就能隨即補上，讓雙唇可以維持一定的保濕，無色無味。 

由於旅行在外，雙手觸摸、提行李各種手的活動，加上天氣冷又乾燥，指緣就會出現脫皮、硬角質的問題。ONDONTOWN 益生菌指緣修護精華筆富含大米發酵物、維他命E、礦物質、乳木果油等，讓雙手在不同環境、不同的情況下時刻保持滋潤及修護，讓細緻隨著旅行隨身。 

Makeup Eraser原創魔法卸妝巾隨行款-原創粉。(圖：P+提供)
Makeup Eraser原創魔法卸妝巾隨行款-原創粉。(圖：P+提供)
ONDONTOWN 益生菌指緣修護精華筆。(圖：P+提供)
ONDONTOWN 益生菌指緣修護精華筆。(圖：P+提供)
Tweezerman 精緻迷你鑷子組。(圖：P+提供)
Tweezerman 精緻迷你鑷子組。(圖：P+提供)
Leocrema 玻尿酸保濕潤唇膏。(圖：P+提供)
Leocrema 玻尿酸保濕潤唇膏。(圖：P+提供)
NIX 天然漱口水隨身瓶。(圖：P+提供)
NIX 天然漱口水隨身瓶。(圖：P+提供)

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