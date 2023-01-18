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想更年輕？快改掉這4種「壞習慣」

文／記者劉小川
關燈看手機不僅傷害眼睛，也會阻礙皮膚的休眠，長期下來，容易滋長色斑。(Getty Images)
關燈看手機不僅傷害眼睛，也會阻礙皮膚的休眠，長期下來，容易滋長色斑。(Getty Images)

無論男女都想要永保青春的狀態，但無奈時間推進，無法讓人一直維持著年輕的容貌。勇敢的接受自己此時此刻的狀態，大方的打扮、穿搭著自己所愛，此刻的你追求更有魅力的自己。

無法阻止年齡在臉上留下痕跡，但卻可以調整生活作息，養成良好習慣來延緩自己身體的衰老。每個年齡層都擁有著獨特的美麗與魅力，這樣才能顯得此時此刻的自己更加珍貴。

現今社會的快步調生活方式，讓許多人都失去了耐心，淡然的接受自然的美麗，忙碌的生活填滿每時每刻，惡劣的生活習慣慢慢讓自己變醜？以下4個習慣改掉，老化的問題會變得更延緩到來。

一、關燈後看手機

是否有嚴重的黑眼圈？面容憔悴、長色斑？即便狂吃補品也不見好。一味地亂吃補品，倒不如注意一下自己平日裡的生活習慣，睡前習慣關燈看手機？

大部分人的生活中都知道，關燈看手機是非常傷害眼睛的事情，但事實上，強烈的手機光譜也會阻礙皮膚的休眠，長期下來，容易滋長色斑，面容也會顯得憔悴，會看起來相較同年齡層的人更衰老些。

熬夜對皮膚傷害大。(本報資料照片)
熬夜對皮膚傷害大。(本報資料照片)

二、熬夜

老生常談的肌膚殺手「熬夜」，是每個人都知道的扼殺肌膚的最大元凶。身體處於疲憊狀態，皮膚的再生細胞生長速度就會減緩，最明顯出現狀況的就是黑眼圈，一旦出現想消除，就需很長期的時間來調理或透過化妝來遮蓋，這樣惡性循環下去，皮膚膚質只會愈來愈差。

頻繁的染燙頭髮只會讓髮質愈來愈差。（本報資料照片）
頻繁的染燙頭髮只會讓髮質愈來愈差。（本報資料照片）

三、頻繁染燙髮

對於髮型的要求當然也不能馬虎，尤其在整體上會有大大的影響美觀，絕對不會忽略掉染髮。但頻繁的染髮，只會讓髮質愈來愈差、毛躁等，甚至梳頭時就一堆殘髮在梳子上，簡直要把自己嚇暈了，這樣的髮質情況，也是影響顏值的最大殺手。

清潔卸妝要徹底並適當去角質，才能避免皮膚發黃。（本報資料照片）
清潔卸妝要徹底並適當去角質，才能避免皮膚發黃。（本報資料照片）

四、卸妝沒卸乾淨

長期的持妝，肌膚會受到很大的壓力，尤其大多的化妝品都是化學製品，若頻繁的使用，對肌膚會有一定程度的傷害。最常見的肌膚問題，大多暗沉、阻塞、粗糙等等，若沒有重視卸妝，顏值很快就會陷入一個只能躲在化妝之下的惡性循環之中。

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