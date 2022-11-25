購買抽油煙機時應該注意什麼？

在室內，尤其是廚房裡，空氣品質也許並沒有我們想像中的那麼好。其實廚房油煙污染要超出您的想像。油炸、煎炒等烹飪過程中，食用油在高溫 裂解下釋放出有害物質。升騰的油滴裹挾著這些有害物質，輕輕鬆松就能讓廚房空氣中的顆粒物迅速爆表。

要對付廚房油煙，當然得選吸淨效率高的油煙機！

無論您是改造廚房還是第一次購買抽油煙機，可以從以下幾個方向考量：

1.櫃下式或壁掛式油煙機？

如果您的爐灶或灶台靠牆，上面沒有櫥櫃，您將需要壁掛式油煙機。如果您的烹飪區上方有櫥櫃，您將需要一台櫃下式油煙機。

2.應該選擇多大的抽油煙機？

油煙機的尺寸應基於兩個因素：

*烹飪區的寬度

*廚房的大小

例如，如果您有一個相當寬敞的廚房，有高達7平方英尺的烹飪區域，您就需要一個更大的抽油煙機，如36英寸的型號。然而，較小的30英寸抽油煙機適用於大多數家庭，包括公寓和擁有緊湊型爐灶面積的小型住宅等等。

3.通風罩V.S.無管道

如果您的廚房存在煙管道，您可以選擇外排式油煙機，將空氣抽出並釋放於戶外。如果沒有管道，或者您住在公寓裡，可以選擇內迴圈油煙機，經過吸附能力強大的活性炭，來吸附油煙和異味，並將過濾後的空氣重新釋放回屋內。

4.如何選擇合適的CFM

油煙機從廚房排出空氣的速度是以立方英尺/分鐘，或CFM來衡量的。例如，一個 850 CFM 的油煙機可以在短短60秒內過濾850立方英尺廚房的空氣。

您的油煙機CFM建議指數 是基於您的灶台每發出一個BTU的熱量就有100CFM的比例。例如，如果您的灶台能夠產生100,000個BTU，您就需要一台至少有1000CFM的抽油煙機。

您通常可以在用戶手冊中找到爐灶的BTU火力值。如果您無法查看紙質手冊，現在許多電子版手冊都在製造商的網站上。(方太產品手冊可在此獲得。)

5. 噪音水準

一般來說，廚房的大小會影響電器的響度。小廚房搭配大型抽油煙機自然會聽起來更加響亮。高端抽油煙機也更注重低噪音高效運行。當談到噪音水準時，抽油煙機的尺寸和品質是重要的考慮因素。

6. 操作的便利性

現在的油煙機都附帶貼心的功能。例如， 揮手開關使您能夠輕鬆地操作抽油煙機，不必擔心手忙腳亂，讓油污沾滿油煙機面板。同時，實用的延遲關閉功能夠吸淨廚房餘煙。

方太抽油煙機不僅時尚 ，而且功能強大，足以讓您的廚房在未來幾年內保持清潔和無煙。買一台方太油煙機，煥新整個廚房。如有任何購買，安裝，服務等問題，歡迎撥打1(888) 315-0366瞭解更多。年末雙節狂歡，方太全線煙機年度史低價, 買什麼一次看明白,瞭解更多詳情，請點擊鏈接：https://us.fotileglobal.com/