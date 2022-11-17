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迷幻星空好燒 Diptyque倒數月曆華麗必收 加碼限定蠟燭

記者劉小川／台北報導
DIPTYQUE 2022聖誕限量燭光萬花筒。（圖：Diptyque提供）
DIPTYQUE 2022聖誕限量燭光萬花筒。（圖：Diptyque提供）

滿天星空，總能為人帶來無限想像，充滿夢幻的迷人氣息，Diptyque以絢爛星空為靈感，打造一系列聖誕經典產品，其中年度聖誕限量月曆是粉絲必搶，一共可入手25樣商品，搭配黑色燦爛銀河的禮盒，內含13款香氛蠟燭、8款淡香水或淡香精，另外也推出限定蠟燭、限定漿果室內外香氛蠟燭等多款好禮。

Diptyque 2022聖誕限量系列。（圖：Diptyque提供）
Diptyque 2022聖誕限量系列。（圖：Diptyque提供）

Diptyque在聖誕節推出多種香味的禮盒，包括有限量蠟燭禮盒，內含5或12款的迷你蠟燭香氛，一次可搜集完整香味，限量淡香精禮盒能囊括5款最熱賣香氛，包括杜桑Do Son、花都之水Eau Capitale、肌膚之華Fleur de Peau、爵夢Orphéon、玫瑰之水Eau Rose等。

Diptyque 2022聖誕限量蠟燭禮盒70g*3。（圖：Diptyque提供...
Diptyque 2022聖誕限量蠟燭禮盒70g*3。（圖：Diptyque提供）

針對聖誕節也推出三款限量蠟燭，深綠色的冷杉是木質香調，並帶甜美感，白雪則結合向日葵花與白麝香，星光有著溫馨的炭木、咖啡與可可香調，在寒冷的冬夜中，能為室內增添溫馨氛圍。

Diptyque 2022聖誕限量月曆。（圖：Diptyque提供）
Diptyque 2022聖誕限量月曆。（圖：Diptyque提供）

同時限量的室內外香氛蠟燭，採用經典的莓果香味，金色噴墨燭杯出自法國工坊手工創造，值得珍藏。另有搭配金色吊飾、燭光萬花筒等，可以隨著裊裊上升的氣味，運用光影創造氛圍，讓過節更有儀式感。

Diptyque 2022聖誕限量蠟燭190g。（圖：Diptyque提供）
Diptyque 2022聖誕限量蠟燭190g。（圖：Diptyque提供）

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