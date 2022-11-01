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浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

聯合新聞網／即時報導
怎麼防止浴廁發霉，大家狂推電風扇加除濕機。示意圖。（取材自ingimage）
怎麼防止浴廁發霉，大家狂推電風扇加除濕機。示意圖。（取材自ingimage）

潮溼的天氣容易讓家裡發霉，也會影響到身心健康。有一名網友好奇說「請問衛浴使用暖風機會不會更容易發霉，不知道實用性如何？」，釣出網友狂推「兩神器」，真的比較實際有效。

網友在臉書發文問，「請問衛浴使用暖風機會不會更容易發霉，不知道實用性如何？」，結果有網友表示，「覺得暖風更容易發霉，我們都開涼風外加除濕機，玻璃門用刮刀和布擦乾」、「我覺得就像冷氣機的暖氣功能越吹越悶熱不舒服，空氣都充滿一種霉味」、「暖風機是給怕冷的人」。

最多網友推「電風扇」和「除濕機」，「除濕機比較實際」、「我洗完澡都是用刮刀刮一下牆面跟地板，然後開電風扇跟天花板的排風扇、門、窗打開通風，大概半小時就可以全乾了」、「我刮水加除濕機效果不錯」、「電扇最省」、「有窗戶的廁所，下雨時要關起來濕氣才不會跑進來，平常就刮刀+電風扇或除濕機」、「洗完澡一定要刮水」。

長庚毒物實驗室兼任護理師譚敦慈也曾教導大家如何讓浴廁「告別濕氣、黴菌」，洗完澡後濕度及溫度都較高，是黴菌容易生長的環境，建議最後一個洗澡的使用者可以用冷水沖洗浴室牆壁及地板降溫，再用刮刀把水刮淨，接著開抽風機保持乾燥，如果沒有抽風機，建議一至二天使用一次除濕機，也要注意把馬桶蓋蓋上，以免影響除濕效果。

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