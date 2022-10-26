極簡客廳有質感 3招不被昂貴裝潢費打趴

裝潢客廳簡單明亮就好，不一定要奢華。(Getty Images)

許多人裝潢後才發現，裝潢家中不一定要奢華，真正要解決的問題與重點是，在家中的舒適程度及實用性是否人性化，譨不能符合自己的需求？以下統整3點，不需要奢豪裝潢，卻有著相對實用價值的簡單。

1、電視牆講求實用

極簡電視牆反而更好看。(Getty Images)

設計師總希望可以把客廳的質感格調整個往上提升，就會使用岩板、木格柵等打造電視牆，雖然整體格調確實提升，但也被價格直接打趴，讓人難以下手。為了省點錢，日後還有房屋貸款 ，就會能省則省，這點就必須衡量。

富有設計感的電視牆面，雖然看起來高端大氣，能想像之後的清潔可能會造成許多的麻煩，還有許多的凹槽需要擦拭。極簡化其實最好看。

2、推拉門不占空間

有些人為了省下推拉門的錢放棄使用，但其實用推拉門卻有著好處，首先裝推拉門不會占空間，才能顯得客廳大，還能可以增加客廳跟整個房子的通風。且整體裝起來更為美觀，不會在這接待客人的地方有著突兀感。

3、裝吸頂燈更清潔

客廳可安裝吸頂燈。(Getty Images)

吸頂燈是每個公共空間都會安裝的一項必備光源。但有的人為了讓客廳看起來更氣派些，就會選擇用華麗的水晶燈、造型吊燈來突顯整體風格設計。說起整體設計的美感，在口袋夠深的方面來看，絕對是對的選擇。但如果考量到金錢的問題，建議只要裝極簡風格的吸頂燈即可。

為何建議極簡吸頂燈呢？有幾個好處，那就是「清潔」。通常會將燈置中於客廳中央，客廳中央通常會放客廳桌，落塵就容易在上面堆積，有時候想在客廳吃個外賣，零食，灰塵就會跟著不知不覺的從華麗燈上飄散下來；而極簡風格的吸頂燈就比較不會有這樣的問題。