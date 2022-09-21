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植物、垃圾桶… 床頭5物不要放 較能睡得好

文╱記者劉小川
床頭不適合放植物。(Getty Images)
床頭不適合放植物。(Getty Images)

大家越來越重視居家生活，平常一天有三分之一的時間，大部分都在臥室度過。在臥室整體氛圍上，重要的不是追求奢華，而是要能夠有放鬆、休憩的空間。那麼臥室中的床頭，有哪些擺放是該注意的呢？

1、香氛勿過於濃郁

許多人喜歡臥室有香味，因此會用香氛產品，讓自己在舒適的空間有著香氣感到更放鬆。確實有一些香氣是會讓人放鬆、可以更好入睡；但建議在床頭不要擺放過於濃郁的香氛產品。

建議可以挑選一些清新的味道，能夠讓我們透過香氣得到放鬆，太過於濃烈反而讓神經越來越興奮，更難入眠。

2、不擺搖晃的物品

床頭若擺放不穩固的物品，萬一發生地震就有受傷的可能性。(Getty Images...
床頭若擺放不穩固的物品，萬一發生地震就有受傷的可能性。(Getty Images)

在睡覺時，通常頭部會離床頭比較近，如果床頭擺放不穩固的物品，萬一遇到地震、或家人經過碰撞到，有可能在睡覺時不慎受傷。所以大家在擺放床頭上的物品，要精心挑選，不夠穩固的如掛衣架、落地燈、擺飾品等，就存在著安全隱憂。

3、植物不放在床頭

居家的陳設少不了綠色植物的點綴，也確實綠色植物能幫家中淨化空氣，更讓整體空間看起來可以更舒適放鬆，但不建議將植物擺放於床頭，就連臥室也不要。

這是由於種植這些植物的時候，植物需要陽光、空氣、水的元素，所以澆水這件事情就無法避免，如果擺放在臥室內，會讓臥室變得比較潮濕，再者綠色植物的土壤裡容易滋生一些小蟲，有可能會影響到整個臥室或睡眠品質。

4、垃圾桶不利健康

床頭放置垃圾桶，可能對健康造成影響。(Getty Images)
床頭放置垃圾桶，可能對健康造成影響。(Getty Images)

說到滋生細菌，第一個想到的是家中垃圾。將垃圾桶放在臥室，有時候也是為了圖個方便，但這樣的方便性，千萬要記得擺放位置別在床頭。垃圾桶內的垃圾會產生許多的細菌，可能丟擤鼻嚏的衛生紙、面膜等潮濕垃圾，不僅在天氣熱的時候會發出異味，在空氣沒有一直處於對流著狀況下，臥室就會出現不同的怪味，當然也可能對健康造成影響。

5、驅蚊產品要注意

睡覺時，最害怕蚊蟲擾亂。從耳邊繚繞的聲音，在睡眠時刻，聽起來格外刺耳，叮咬之後又會癢得睡不著。如果，臥室有蚊子可以趁人不在的時候，使用驅蚊的產品，等一段時間後，先讓空氣在房間對流後再進房間睡，才不會因為驅蚊產品釋放出來的味道，影響到健康及睡眠質量。

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