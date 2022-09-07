甩開3缺點… 不放茶几放邊桌 我家客廳變大了

小邊桌，比茶几更實用。(Getty Images)

客廳是家裡會客、休閒、門面，更是展現居住者品味的地方，對於整體裝潢來說，非常重要。但多數人對於客廳的既定印象，就是茶几加上沙發來搭配與配色。雖然這樣的搭配並沒有什麼問題，久而久之總讓人有種「膩」的感覺。隨著生活型態的改變，越來越多人開始捨棄放置茶几，這到底為何呢？

3個是擺放茶几小缺點：

客廳一定要放茶几嗎？(Getty Images)

1.占地方

居家生活的動線大多從客廳出發，再放上一個占據客廳大半位置的笨重茶几，可想本就不大的客廳，又要硬塞下這些真的是沒有提高客廳的顏值，還讓空間變得狹隘。

2.容易碰撞、踢腳

方正的茶几，其實隱藏了許多危險之處。若家裡有孩子，在這狹小的空間之中，行動就變得更不易，難免會磕磕碰碰。

3.雜物堆放

在沙發上看電視、休息時，經常會不自覺地將喝剩下的飲料杯、零食、雜物、小藥品放置於茶几上，久而久之茶几就變成堆放雜物跟灰塵落腳的地方，整體看起來也會降低客廳與房子整個的美觀度。

不選擇茶几該怎麼搭配？

1.小邊桌

小邊桌跟茶几差別在於，造型簡單簡約、方便挪動，能為客廳騰出更多的位置，適合在外的租屋族群。雖然小邊桌的儲物空間有限，但只要能擺放遙控器、花器、小物等等即可滿足在客廳內的需求。也可在沙發邊加一張圓潤角度且輕盈的小桌子。

2.地毯

客廳只放沙發也不錯。(Getty Images)

若真的不放茶几，放一塊舒適且質感滿分的地毯，不僅讓空間顯得寬敞，還能防止小朋友在客廳奔跑，影響到樓下的住戶安寧，也能避免在客廳磕磕碰碰的危險。