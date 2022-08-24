冷氣不要開開關關 送風可能更耗電

送風功能因為降溫效率有限，未必比較省電。（圖片來源／ingimage）

炎熱天氣之下，許多人難免在家想開冷氣，但又怕電費傷荷包，或者是改用送風等等功能，想要藉此節省一些電力。不過日本 媒體近來卻分析，表示有些坊間流傳的所謂省電作法，其實對於電力的消耗，還不如正常使用冷氣功能來得好。

根據日本媒體「日刊現代」報導，家電廠牌「Panasonic」曾經針對4000位民眾做過調查，發現有超過一半的人如果要省電，會避開一般自動的冷氣功能而改用「送風」。然而靠「送風」要達到預定溫度的時間較久，因此根據場合的不同，還有可能比冷氣更為耗電。

另外，根據電力中央研究所的研究，證實比起每隔30分鐘或一段時間就關閉冷氣，不如一直開著吹，反而比較節省能源，之間的差距可以來到三成。而如果冷氣和電風扇一起配合使用，其實也可能比單用冷氣還要省電。例如與把冷氣調成攝氏26度相比，改成攝氏28度且配合電風扇使用，消耗的電力僅為前者的78％。

如果想要省電的話，反而可以從室外機著手。好比室外機周邊的溫度，若是能從攝氏35度降到攝氏30度，就會省下高達42％的能源，所以能在室外機周邊製作能阻擋陽光的遮蔽物，來避免日曬以利降溫。有些人也會使用冷氣的除濕功能，但其實一般冷氣就能減低室內濕氣，而且除濕效率還比除濕功能強大。不過這些都是一般的狀況，實際的狀況如何，還要依照當下的環境與冷氣廠牌而定。