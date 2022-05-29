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5件臥室中最沒用家具 2個床頭櫃、懸空壁櫃讓你壓力大

記者劉小川／台北報導
臥室讓人最放鬆，但有些裝潢家具要注意。（取材自pexels）
臥室讓人最放鬆，但有些裝潢家具要注意。（取材自pexels）

疫情期間，大家會花更多時間待在家裡，並打造出舒適、住起來又能放鬆的空間，在臥室裡面，最重要的是睡眠品質。而挑選家具、裝修更是臥室的重點，以下五件傢俱，建議大家下手購買時斟酌、思考再入手。

一、非正規形狀床體

有時候為了讓自己房間有著浪漫的氛圍感時，挑選床就會挑選「圓型」的床。但在真正使用後，會發現這樣的床體，沒辦法好好的利用空間，把圓型床擺在家更有一種汽車旅館的感覺，千萬別這麼做。

二、成雙成對的床頭櫃

許多人在意床旁邊是否有擺放的空間，但兩個床頭櫃放下去就會占去臥室太多空間，除非臥室真的非常大，不害怕占空間。

床旁邊放一個床頭櫃其實就足夠，甚至不需要床頭櫃，可以換機動性高的小桌子來代替，可以滿足擺放手機、鬧鐘、書等小東西收納，也能讓空間整體看起來更通透。

床頭櫃的需求性，要考慮清楚。（取材自pexels）
床頭櫃的需求性，要考慮清楚。（取材自pexels）

三、床尾凳、小沙發

大家在飯店、旅館時，時常會看到床尾有一個床尾凳，其作用就是為了避免直接坐在床上，或換鞋時使用。但對於現在大部分家庭來說，放個床尾凳非常占空間，且容易在房間裡碰撞到變成動線上的一大缺點，最後也會變成對放雜物或是髒衣服的地方。

床尾凳真的很不需要。（取材自pexels）
床尾凳真的很不需要。（取材自pexels）

四、懸空壁櫃

許多人為了在臥室內有更多的收納空間，就會想盡辦法增加多些櫃子，尤其不占空間的懸空式壁櫃，連床頭那面牆也不會放過任何一個儲物的空間。但懸空式的櫃體，雖然增加更多的儲物空間，睡覺時卻覺得多了壓迫感，睡起來會真的非常不安心。

懸空的壁櫥，會讓人有壓迫感。（取材自pexels）
懸空的壁櫥，會讓人有壓迫感。（取材自pexels）

五、地毯

臥室內鋪地毯，絕對是增加氛圍的利器。但要說起清潔，地毯是最致命的存在。雖然，臥室不像是客廳人來人往，也不會這麼容易髒。但偶爾會有頭髮、塵埃、塵蟎等的堆積，如果家中有寵物，更應該拿掉地毯。地毯一髒，就會開始滋生細菌，除非養成每一天都固定吸地毯的好習慣，不然地毯在房間內，也可能是過敏的來源。

臥室內避免地毯。（取材自pexels）
臥室內避免地毯。（取材自pexels）

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