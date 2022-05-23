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她嘆好懷念這種「古早味」浴缸 過來人曝2缺點：有陰影

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露她對於古早味的浴缸特別喜歡。（取材自臉書社團「爆廢公社」）
一名女網友透露她對於古早味的浴缸特別喜歡。（取材自臉書社團「爆廢公社」）

不少人喜歡家中衛浴裝設一個浴缸，下班後就可以舒舒服服泡個澡，而隨著時代演進，浴缸也有很大的變化。早期的馬賽克拼貼磁磚浴缸是不少人的回憶，一名女網友就在臉書分享親戚家中的復古浴缸，讓她直呼下班後好想躺在這種浴缸裡，貼文引起許多討論。

網友在臉書社團貼出嬸嬸家中的早期浴缸，並回憶國小五年級還沒搬家以前，家裡的浴缸就是這種馬賽克拼貼式磁磚，她覺得可以全身躺下去非常舒服，有時候連續加班一個星期，下班後就很想躺在這種浴缸裡泡澡，「有人也跟我一樣喜歡這種的浴缸嗎？」

許多人看了很有共鳴，「老家以前一、二樓都這種浴缸，全拆了」、「古早味的浴缸」、「之前家裡有，後來整修打掉了」、「旁邊放東西的空間滿大的」、「這設計跟我外婆家一模一樣」、「我家也是這個浴缸，我小時候會把自己當成美人魚」、「小時候都在裡面泡澡+巴斯克林」、「我阿嬤家的就是這樣，也是在樓梯下」、「通常浴室裡還有印上裸女的瓷磚」。

但也有網友認為容易滑、會卡汙垢，「懷念，但是也有陰影」、「這種是小時候洗澡的夢魘，地上的滑石再加上泡沫液或香皂很容易滑倒受傷，應該很多人會將其打掉舖平」、「最討厭蓋在樓梯下面的浴室了」、「不敢泡、感覺有污垢」、「每次看到都覺得很髒」、「是我寧可買木質泡澡桶，感覺還會比較舒服，這種浴缸本人看了真的無法」、「以前很喜歡泡，可是指甲常被弄到就不喜歡這種浴缸了」。

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