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別相信照「騙」老師傅提醒4大錯誤裝潢會讓你後悔

文／記者劉小川
灰色地板乍看很時尚，但其實很難搭配。Getty Images)
灰色地板乍看很時尚，但其實很難搭配。Getty Images)

許多人在為家中裝修前，總喜歡先上網搜尋各種圖片，而就有四種裝修方式，在網路上受到好評，照片看起來超美，但老師傅卻表示，實際裝修後，大家一定都會後悔，千萬得要避免。

一、地板鋪上灰色地磚

從網路上的照片來看，灰色地磚好看又搭配裝潢，而且耐髒又好清潔，全家鋪上灰色地磚後才發現，灰色系地磚有太多地雷了。

先是以為是淺灰色的地磚，但實際只要一個色差不對，可能變成深灰色，即便家中的採光充足，室內居住環境也會多了些壓迫感跟壓抑感，只靠燈光補救恐怕要花上更多的費用，反而讓家中整體看起來更顯亂。

而在居家的搭配上，灰色其實很難跟其他顏色搭配，會降低溫馨感，建議在不同空間，鋪上適合空間的顏色地磚，讓居家氛圍提升及家具搭配上才有更多樣化的方式選擇，才是最明智的地磚選擇方式。

二、裝潢使用吊燈

若本身家中的天花板高度，並非挑高，建議別使用吊燈，盡量挑選簡單或在裝潢時使用內嵌燈間接式照明，可以提昇居家環境溫馨氣氛外，在家具挑選也能有更多好的選擇。再說吊燈清潔麻煩，吊燈下墜的長度造成壓迫感，也會讓整體空間感縮小。

吊燈真的難清理。(Getty Images)
吊燈真的難清理。(Getty Images)

三、床頭上方裝投射燈

臥室照明最能體現居家主人的生活品格及生活美感。該如何在臥室裡擁有好的氣氛？在燈光照明上，是最好打亮氛圍的一個方式。但千萬別在床頭裝上投射燈，難道看了不刺眼嗎？還有就是真的打開投射燈的頻率高嗎？投射燈裝在臥室不會讓房間溫度變高嗎？

若非特殊需求千萬別在臥室裝上投射燈。建議可以多利用線性燈帶、間接照明設備，不會感到刺眼的照射燈具，這樣一來備感舒適，可調節臥室氛圍，還能增進情侶或夫妻之前的感情及情趣。

床上方有投射燈，其實會不舒服。(Getty Images)
床上方有投射燈，其實會不舒服。(Getty Images)

四、純白的櫥櫃

在廚房中，網路的照片總會出現白色櫥櫃、白色檯面、白色燈具、白色廚具等，讓許多人都羨慕有著讓人心動的廚房，任誰在這廚房料理都會有好的心情。但說句實話，大家千萬別一時覺得好看，就輕易地布置成白色的廚房，會感到被那些美好的畫面欺騙了。

白色廚房，在螢幕面前不可否認非常搭色，但那主要也是為了要在螢幕面前呈現亮麗的色彩及凸顯菜色而選用。

建議千萬別選擇白色的廚房櫥櫃及用具，在過年清潔時，會忍不住崩潰，由於亞洲人菜餚多使用炒菜、大火的方式，使得油污容易殘留，盡量選擇保守點的顏色，或是好容易清潔的材質，將來使用久了，打理起來才不會讓自己覺得臉色慘白。

純白的櫃子，剛開始很好看，久了會崩潰。(Getty Images)
純白的櫃子，剛開始很好看，久了會崩潰。(Getty Images)

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