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想做開放式廚房？這5大誤區 裝潢前請三思

文／記者劉小川
家裡要做開放式廚房，要審慎思考。(Getty Images)
家裡要做開放式廚房，要審慎思考。(Getty Images)

買了屬於自己的房子，大家都想期許一個溫暖的巢穴，但在裝修時，大家都經歷許多的波折，往往出現一堆地雷區。此時家裡的家電設施都已經弄得差不多了，後悔卻也晚了。以下幫大家統整五個，在裝修前必須要知道的小細節。

一、開放式廚房

在裝修前，多數人會翻閱些雜誌、瀏覽網路的設計作品，提供在裝修時的靈感。許多人會選用較為歐式的開放式廚房，因為許多人會說，開放式廚房對於小空間的格局來說，讓整體格局看起來更開闊些。但以亞洲人的煮食風格，其實並不適合開放式廚房。

亞洲人在飲食上相較歐洲人來的油膩些，做菜時會不時飄出油煙，如果沒有阻擋的廚房，在一個開放空間中，想像自己客廳的沙發、窗簾等都瀰漫著油煙味，奉勸三思而後行，除非真的不會下廚，要不然開放式廚房真的不是必要的選擇。

二、有地軌的拉門

許多人為了省下推門的空間，會使用左開或右開式的推滑門，不得不說真的非常方便也省下空間。主要不推薦含有地軌的推拉門，缺點在於地軌如果使用年限長，就容易沉積灰塵或藏污納垢。

有軌道的拉門，容易有髒污。(Getty Images)
有軌道的拉門，容易有髒污。(Getty Images)

三、水槽的大小

如果每天要洗碗筷，就能明白使用小水槽的痛苦吧！一來水槽小，使用後的鍋具，就必須先擱置在旁邊，等待把碗盤洗後才能在進行刷鍋，水槽太小就容易將水四處地噴濺，想要廚房周邊不發霉也難。

廚房水槽太小使用起來很痛苦。(Getty Images)
廚房水槽太小使用起來很痛苦。(Getty Images)

四、漂亮牆面隔板

許多裝潢的人都會推薦安裝牆面隔板可以增加許多收納的空間及面積，或搭配好看的藝術品，可以讓牆面及氛圍多一份居家溫馨與藝術感。但事實上，很多地區處於地震帶上，不建議在牆面上增設隔板，一來是為了別讓昂貴的藝術品付之一炬，二來也不用在乎打掃時才發現容易積灰塵。

五、五金的費用

五金包含櫃體裡面的門扣、水龍頭、門板彈簧等，櫃體的壽命，多數是靠著這些五金來支撐壽命，許多質量不好的五金，可能一到兩年就會看到櫃子已經出現了毛病，例如：櫃門關不合、緩衝門閥變得無力、層板容易傾倒等。在裝修前不注重這些，可能很快就會出現問題，何不在當初就把這筆錢花下去，也讓自己多安心幾年呢。

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