改造「老」家要趁早 千萬別臨時抱佛腳

專家提醒，想要打造一個老後舒服又安全的家，一定要趁早開始。(Getty Images)

陳先生與八旬的父母同住，過年前爸爸在浴室不小心跌倒住院，才聽到爸爸透露，浴室地板磁磚很滑，又沒有扶手，一滑倒就全身失去重心，所幸只造成腳踝骨折，沒有生命危險。台灣「家的研究者」林黛羚提醒，不要輕忽家中潛藏的不便與風險，若要為自己和家人打造「安全的家」，一定要趁初老期就開始。

類似陳先生的例子，其實生活中很常見，尤其是住了十幾年的老公寓，樓梯、門檻、磁磚、門把都是舊式設計，或是已經年久失修，對於年長逐漸退化的肌力和視力，其實有許多不便利的地方。接觸過上百個家庭的林黛羚分享，很多人都是發生意外後，才開始重視居家安全性，尤其，家人突然失能、需要長期照顧時，才臨時抱佛腳，開始急著調整居家設計。

舉例來說，一戶家庭，因為長輩失能需要請看護24小時照顧，但長輩的房間卻因為格局限制，無法再隔出看護的私人空間，最後只好在房間一角搭上簾子，隔出一個小地方給看護。但這樣的做法是最下下策，因為對於照顧者與被照顧者的生活品質，都無法兼顧。

居家安全性很重要，別等家人突然失能、需要長期照顧時，才臨時抱佛腳，開始急著調整居家設計。 (Getty Images)

林黛羚提醒，想要打造一個老後可以住得舒服又安全的家，一定要趁早開始，身體健康、還可以遊山玩水的初老期就要開始動工。等到體力下降、開始明顯老化的「中老期」，或需要別人長期照顧的「老老期」再來改造，可能因為時間壓力，變成頭痛醫頭、腳痛醫腳，只能維持最低的生活品質。

房屋改造時，設計師怎麼選？如何避免糾紛？是林黛羚常被問到的問題。她分享，選擇設計師一定要貨比三家，建議可以找至少五位設計師提案、比稿，她會從開價適中的設計師中來優先選擇。因為相同需求和材質規格，開價過高要擔心買貴，開價過低要留意施工品質，這是她從許多屋主經驗分享中得到的觀察。

選擇設計師一定要貨比三家，建議從開價適中的設計師中來優先選擇。(Getty Images)

在確定設計師後，施工前還要留意預算 表上的型號和材質是否和估價時相同，若設計師說會以「同級」選擇做替代，就要特別小心最後的成品和價格，可能會和最初的規畫有出入，也容易造成事後紛爭。