訂製衣櫃避開常犯4錯誤 一步做錯浪費空間還傷身

衣櫃隔板不要太多。(Getty Images)

有別於制式的衣櫃，不少人近期在重新裝修房間，自然會想要訂製衣櫃，因為最能運用空間，還能依照每個人的個別需求，量身打造適合的衣櫃空間。但常常幫忙訂製的老師傅，就提醒，訂製衣櫃時，許多人常常會犯的四項錯誤，千萬要先避開，避免到時候浪費空間，還會讓身體變不好。

一、用推拉門還是平拉門

不少人選擇訂製衣櫃，是因為房間空間有限，而衣櫃的門，到底要選擇推拉門，還是平拉門，讓很多人很猶豫。老師傅其實提醒，除非室內空間真的太小，不然推拉門其實不見得比較好，因為一般的平拉門，門的厚度有限，但推拉門厚度加強三到四倍以上，除非家裡空間真的無法有平拉門拉開的空間，不然整體來說，平垃門能夠收納的空間比較足夠。

衣櫃如何開門，要想清楚。(Getty Images)

二、不要預留頂部空間

既然都做訂製衣櫃了，那麼衣櫃頂端與天花板，就千萬不要留空間，不要以為會有東西要收納，因為若是有留空間，其實那空間不只難用，更容易積累灰塵，打掃也很難，與其如此，不如就是衣櫃直接高度到天花板，比較適合使用。

衣櫃不要預留上方空間。(Getty Images)

三、轉角不要做展示架

很多人做衣櫃時，常常會出現轉角空間，卻不知道怎麼運用，有時候就會做了展示架的空間，以為自己可以擺滿東西，感受不一樣的氛圍。但其實轉角做展示架，最後常常會變成用不到的空間，以至於長灰塵，讓房間裡容易讓人過敏 。

四、隔板不要太多

雖然說衣櫃是為了要收納衣服，但不代表說，裡面的收納隔板越多越好，因為其實衣服收納來說，還是要方便取用，以及馬上可以看出來為主，所以隔板間都要預留距離，才會方便取用。