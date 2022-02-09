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超現實藝術家跨界成人雜誌 打造「生殖器」話題家飾

記者曾智緯／綜合報導
HAJIME SORAYAMA跨界成人雜誌，推出系列服飾與配件。（取材自Richardson雜誌、HAJIME SORAYAMA官網）
HAJIME SORAYAMA跨界成人雜誌，推出系列服飾與配件。（取材自Richardson雜誌、HAJIME SORAYAMA官網）

藝術大師空山基HAJIME SORAYAMA聯名不斷，此次跨界成人雜誌，推出一系列連帽上衣與T恤。最引人矚目的就是大師除了親自上陣拍攝形象大片之外，聯名系列中最受矚目的就是限量，且要價逼近台幣30萬元（約1.07萬美元）的香爐座。

HAJIME SORAYAMA跨界成人雜誌，推出系列服飾與配件，並親自上陣拍攝形...
HAJIME SORAYAMA跨界成人雜誌，推出系列服飾與配件，並親自上陣拍攝形象廣告。（取材自Richardson雜誌官網）

HAJIME SORAYAMA跨界成人雜誌，推出系列服飾與配件，並親自上陣拍攝形...
HAJIME SORAYAMA跨界成人雜誌，推出系列服飾與配件，並親自上陣拍攝形象廣告。（取材自Richardson雜誌官網）

HAJIME SORAYAMA這幾年以來，名字都和DIOR、UNIQLO以及李寧與A Bathing Ape等品牌連在一塊，是繼村上隆之後，最受世界矚目的現代藝術家。外界對其作品印象，多是超現實與金屬感，並加上細膩的筆觸，讓人著迷不已。但這只是HAJIME SORAYAMA的一面，這位大師的成名作，則是以描繪細緻入微的情色女性肖像畫最為聞名，爾後才結合金屬質地於作品，造型質感獨特而嫵媚，在世界各地廣受好評。所以和時尚或潮流品牌合作的商品，只是HAJIME SORAYAMA特別呈現的「普遍級」作品，真實身分應該是超現實情色藝術家，與已故攝影大師荒木經惟擁有相似的定位。

HAJIME SORAYAMA跨界成人雜誌，推出系列服飾與配件，並親自上陣拍攝形...
HAJIME SORAYAMA跨界成人雜誌，推出系列服飾與配件，並親自上陣拍攝形象廣告。（取材自Richardson雜誌官網）

HAJIME SORAYAMA跨界成人雜誌，推出系列服飾與配件。（取材自Rich...
HAJIME SORAYAMA跨界成人雜誌，推出系列服飾與配件。（取材自Richardson雜誌官網）

然而跨界成人雜誌《Richardson》則是讓HAJIME SORAYAMA本色重現，在系列形象照裡，找來外籍模特兒以下半身失蹤的搭配，詮釋連帽上衣單品，還露出渾圓臀線與吊帶絲襪，或身穿漆皮過膝長靴，挑逗意味十足。

而HAJIME SORAYAMA也親自上陣一同入鏡擺拍，客觀看待就如同刻板印象裡的猥瑣又色瞇瞇的大叔樣。除了聯名服飾之外，這系列最受到矚目的則是HAJIME SORAYAMA以雜誌創辦人的生殖器為外型，以金屬質料，打造了一只香爐座。藝術家在受訪時，透露希望藉此表現雙方在不同領域，打破禁忌的態度。

HAJIME SORAYAMA跨界成人雜誌，推出系列服飾與配件。（取材自Rich...
HAJIME SORAYAMA跨界成人雜誌，推出系列服飾與配件。（取材自Richardson雜誌官網）

HAJIME SORAYAMA以雜誌創辦人的生殖器為外型，以金屬質料，打造了一只...
HAJIME SORAYAMA以雜誌創辦人的生殖器為外型，以金屬質料，打造了一只香爐座。（取材自Richardson雜誌官網）

HAJIME SORAYAMA跨界成人雜誌，推出系列服飾與配件。（取材自Rich...
HAJIME SORAYAMA跨界成人雜誌，推出系列服飾與配件。（取材自Richardson雜誌官網）

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