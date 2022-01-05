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「小資」升級生活 把握這4點 讓居家空間煥然一新

文／記者劉小川
更換牆面顏色，很容易更改氛圍。(圖：特力屋提供)
更換牆面顏色，很容易更改氛圍。(圖：特力屋提供)

新的一年到來，想要讓家裡也升級出最佳質感嗎？其實不一定要花大錢，才能改造居家空間，台灣特力屋就提出四點改造方法，不用花大錢，也不用太費工，就能讓家整體不一樣，換出全新風格。

牆面 換色改變氛圍

想讓家中快速改變氛圍的最佳辦法，就是更改牆面的顏色，而且其實刷油漆沒有想像中的難，大面積的牆面用滾筒刷，細部區域用毛刷，另外油漆顏色，也可以透過電腦調色，有超過2萬種的色號可以選。建議油漆可選水性乳膠漆，無添加甲醛且有機溶劑含量極低，自己動手刷，快速有效率。

硬式窗簾有遮光效果。(圖：特力屋提供)
硬式窗簾有遮光效果。(圖：特力屋提供)

窗簾 更換改造風格

窗簾也是能快速更改居家氛圍的單品，能夠為家中整體裝潢，做到煥然一新的風格，還能兼具遮光、阻擋噪音等功能，窗簾分為軟式、硬式，硬式捲簾、百葉窗或調光簾，比較具有遮光、擋音的效果，也比較好清理，不用擔心過敏；軟式窗簾則是布料花樣選擇性多，適合常常更換，改造居家風格。

現在的地板，組裝很容易。(圖：特力屋提供)
現在的地板，組裝很容易。(圖：特力屋提供)

地板 手工拼裝容易

一提到要換地板，想到就是大工程，其實現在有很多元的地板商品可選擇，甚至自己手工拼裝就可以，譬如租屋則可選卡扣式塑膠地板，一片片扣上就好，之後也能方便帶著走，另外有些超耐磨地板，也有仿真木紋，不用花大錢，就讓居家風格可以快速調整。

燈具可以更改室內氛圍。(圖：特力屋提供)
燈具可以更改室內氛圍。(圖：特力屋提供)

燈具 照明營造氣氛

居家的燈具，除了提供照明外，也是營造氣氛的重要關鍵，現在還導入多樣化的選擇，臥室照明可選擇聲控或遙控的吸頂燈，客廳可選用可多色調光的智能LED燈，廚房則可以裝上感應式層板燈加強局部照明，用燈具讓家中也能又智慧、有風格。

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